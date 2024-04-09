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В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга
В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга - РИА Новости, 09.04.2024
В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга
Десять районов Оренбурга и несколько СНТ попали в зону подтопления, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:16
2024-04-09T22:16
2024-04-09T22:16
происшествия
оренбург
заречный
солнечный
прорыв дамбы в орске
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Десять районов Оренбурга и несколько СНТ попали в зону подтопления, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Зоны подтопления в Оренбурге на настоящий момент. Районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК "Гранд-парк". А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", - говорится в сообщении городской мэрии.
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оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, заречный, солнечный, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Заречный, Солнечный, Прорыв дамбы в Орске
В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга
Мэрия Оренбурга: в зону подтопления попали десять районов города и несколько СНТ