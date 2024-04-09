https://ria.ru/20240409/pavodok-1938955704.html

В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга

В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга - РИА Новости, 09.04.2024

В зону подтопления попали несколько районов Оренбурга

Десять районов Оренбурга и несколько СНТ попали в зону подтопления, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:16

2024-04-09T22:16

2024-04-09T22:16

происшествия

оренбург

заречный

солнечный

прорыв дамбы в орске

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Десять районов Оренбурга и несколько СНТ попали в зону подтопления, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Зоны подтопления в Оренбурге на настоящий момент. Районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК "Гранд-парк". А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", - говорится в сообщении городской мэрии.

https://ria.ru/20240405/evakuatsiya-1938150329.html

оренбург

заречный

солнечный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, заречный, солнечный, прорыв дамбы в орске