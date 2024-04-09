https://ria.ru/20240409/pavodok-1938920738.html
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье
В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:34
2024-04-09T18:34
2024-04-09T18:34
оренбургская область
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. "В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Синькова. Он отметил, что в регионе проводится системная работа органами власти, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. "Строительство и укрепление дамб, искусственных сооружений - все сегодня это делается на перспективу, с запасом прочности", - добавил Синьков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье
МЧС: самая сложная паводковая обстановка в ПФО сложилась в Оренбургской области