Рейтинг@Mail.ru
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938920738.html
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье
В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:34
2024-04-09T18:34
оренбургская область
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900089_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_95eff3bb3f359da31c336c06c4e867c1.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. "В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Синькова. Он отметил, что в регионе проводится системная работа органами власти, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. "Строительство и укрепление дамб, искусственных сооружений - все сегодня это делается на перспективу, с запасом прочности", - добавил Синьков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
оренбургская область
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900089_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_5fbf4807c09569d99126e8bedcdbece5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье

МЧС: самая сложная паводковая обстановка в ПФО сложилась в Оренбургской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленный мост на реке Салмыш в Оренбургской области
Затопленный мост на реке Салмыш в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Затопленный мост на реке Салмыш в Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
«
"В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Синькова.
Он отметил, что в регионе проводится системная работа органами власти, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. "Строительство и укрепление дамб, искусственных сооружений - все сегодня это делается на перспективу, с запасом прочности", - добавил Синьков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Затопленный Орск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
6 апреля, 21:15
 
Оренбургская областьРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала