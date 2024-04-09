https://ria.ru/20240409/pavodok-1938920738.html

В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье

В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024

В МЧС объяснили сложную паводковую обстановку в Оренбуржье

В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:34

2024-04-09T18:34

2024-04-09T18:34

оренбургская область

россия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900089_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_95eff3bb3f359da31c336c06c4e867c1.jpg

УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в ПФО, заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. "В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе", - приводит правительство области в своем Telegram-канале слова Синькова. Он отметил, что в регионе проводится системная работа органами власти, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. "Строительство и укрепление дамб, искусственных сооружений - все сегодня это делается на перспективу, с запасом прочности", - добавил Синьков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

оренбургская область

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия