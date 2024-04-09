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Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 09.04.2024
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15:10 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html
Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе
Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 09.04.2024
Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе
В зоне подтопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:10
2024-04-09T15:10
происшествия
жилье
омская область
омский район
пушкино
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. В зоне подтопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. В связи с весенним паводком в зоне затопления оказались Русско-Полянский район (село Сибирское), Омский район (село Пушкино), Павлоградский район (деревня Бердовка) и райцентр Кормиловского района Омской области. На местах работают службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности. В Русско-Полянском районе был введен режим ЧС районного значения. Жителям в зоне затопления оказывается необходимая помощь. "Вода продолжает уходить из домов и приусадебных участков жителей региона. На данный момент в зоне затопления остается 18 домов и порядка 120 приусадебных участков в нескольких районах области. Повторю, режим повышенной готовности продолжит действовать на территории всего региона до особого распоряжения", - написал Хоценко.Накануне он сообщал об освобождении от воды 41 дома и 113 приусадебных участков.
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омская область
омский район
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происшествия, жилье, омская область, омский район, пушкино, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Омская область, Омский район, Пушкино, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе

В Омской области в зоне затопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Омской области
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в Омской области. Архивное фото
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. В зоне подтопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
В связи с весенним паводком в зоне затопления оказались Русско-Полянский район (село Сибирское), Омский район (село Пушкино), Павлоградский район (деревня Бердовка) и райцентр Кормиловского района Омской области. На местах работают службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности. В Русско-Полянском районе был введен режим ЧС районного значения. Жителям в зоне затопления оказывается необходимая помощь.
"Вода продолжает уходить из домов и приусадебных участков жителей региона. На данный момент в зоне затопления остается 18 домов и порядка 120 приусадебных участков в нескольких районах области. Повторю, режим повышенной готовности продолжит действовать на территории всего региона до особого распоряжения", - написал Хоценко.
Накануне он сообщал об освобождении от воды 41 дома и 113 приусадебных участков.
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ПроисшествияЖильеОмская областьОмский районПушкиноВиталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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