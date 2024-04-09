https://ria.ru/20240409/pavodok-1938854588.html

Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе

Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 09.04.2024

Омский губернатор оценил ситуацию с паводком в регионе

В зоне подтопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

происшествия

жилье

омская область

омский район

пушкино

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. В зоне подтопления остаются 18 домов и 120 приусадебных участков в Омской области, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. В связи с весенним паводком в зоне затопления оказались Русско-Полянский район (село Сибирское), Омский район (село Пушкино), Павлоградский район (деревня Бердовка) и райцентр Кормиловского района Омской области. На местах работают службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности. В Русско-Полянском районе был введен режим ЧС районного значения. Жителям в зоне затопления оказывается необходимая помощь. "Вода продолжает уходить из домов и приусадебных участков жителей региона. На данный момент в зоне затопления остается 18 домов и порядка 120 приусадебных участков в нескольких районах области. Повторю, режим повышенной готовности продолжит действовать на территории всего региона до особого распоряжения", - написал Хоценко.Накануне он сообщал об освобождении от воды 41 дома и 113 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

омская область

омский район

пушкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, омская область, омский район, пушкино, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске