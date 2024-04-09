https://ria.ru/20240409/pavodok-1938802638.html

В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области

В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024

В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области

Разлив паводковых вод не повлияет на добычу урана в Курганской области, производственные площадки надежно защищены, заявил генеральный директор АО "Далур"... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:35

2024-04-09T12:35

2024-04-09T13:04

курганская область

далур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

прорыв дамбы в орске

экономика

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Разлив паводковых вод не повлияет на добычу урана в Курганской области, производственные площадки надежно защищены, заявил генеральный директор АО "Далур" (входит в горнорудный дивизион "Росатома") Динис Ежуров. "Добыча урана ведется на двух месторождениях. Далматовское и Хохловское (Далматовский и Шумихинский муниципальные округа соответственно) находятся в незатопляемой зоне, поскольку там отсутствуют крупные водоемы. Добровольное месторождение расположено в Звериноголовском округе, однако производственная площадка находится на возвышенности, которая не затоплялась даже в самые высокие паводки", - сказал Ежуров, слова которого приведены в сообщении компании. Как отмечает "Далур", каждую весну на уранодобывающем предприятии разрабатываются и проводятся противопаводковые мероприятия."На случай чрезвычайной ситуации имеются необходимые запасы сил и средств. В период паводка ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Тобол и Исеть. Налажено тесное взаимодействие с местными властями и подразделениями МЧС", - подчеркивает компания."Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок АО "Далур". Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен. Мы держим ситуацию под контролем, объекты надежно защищены", - сказал Ежуров.Ранее в Курганской области из-за паводка была объявлена эвакуация сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое и Верхняя Алабуга."Далур" ведет добычу урана в Курганской области экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938363954.html

курганская область

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курганская область, далур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", прорыв дамбы в орске, экономика, наводнения в россии — 2024