https://ria.ru/20240409/pavodok-1938802638.html
В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области
В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области
Разлив паводковых вод не повлияет на добычу урана в Курганской области, производственные площадки надежно защищены, заявил генеральный директор АО "Далур"... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:35
2024-04-09T12:35
2024-04-09T13:04
курганская область
далур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
прорыв дамбы в орске
экономика
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Разлив паводковых вод не повлияет на добычу урана в Курганской области, производственные площадки надежно защищены, заявил генеральный директор АО "Далур" (входит в горнорудный дивизион "Росатома") Динис Ежуров. "Добыча урана ведется на двух месторождениях. Далматовское и Хохловское (Далматовский и Шумихинский муниципальные округа соответственно) находятся в незатопляемой зоне, поскольку там отсутствуют крупные водоемы. Добровольное месторождение расположено в Звериноголовском округе, однако производственная площадка находится на возвышенности, которая не затоплялась даже в самые высокие паводки", - сказал Ежуров, слова которого приведены в сообщении компании. Как отмечает "Далур", каждую весну на уранодобывающем предприятии разрабатываются и проводятся противопаводковые мероприятия."На случай чрезвычайной ситуации имеются необходимые запасы сил и средств. В период паводка ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Тобол и Исеть. Налажено тесное взаимодействие с местными властями и подразделениями МЧС", - подчеркивает компания."Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок АО "Далур". Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен. Мы держим ситуацию под контролем, объекты надежно защищены", - сказал Ежуров.Ранее в Курганской области из-за паводка была объявлена эвакуация сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое и Верхняя Алабуга."Далур" ведет добычу урана в Курганской области экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938363954.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курганская область, далур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", прорыв дамбы в орске, экономика, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Далур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Прорыв дамбы в Орске, Экономика, Наводнения в России — 2024
В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области
"Далур": паводки не повлияют на добычу урана в Курганской области
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Разлив паводковых вод не повлияет на добычу урана в Курганской области, производственные площадки надежно защищены, заявил генеральный директор АО "Далур" (входит в горнорудный дивизион "Росатома") Динис Ежуров.
«
"Добыча урана ведется на двух месторождениях. Далматовское и Хохловское (Далматовский и Шумихинский муниципальные округа соответственно) находятся в незатопляемой зоне, поскольку там отсутствуют крупные водоемы. Добровольное месторождение расположено в Звериноголовском округе, однако производственная площадка находится на возвышенности, которая не затоплялась даже в самые высокие паводки", - сказал Ежуров, слова которого приведены в сообщении компании.
Как отмечает "Далур", каждую весну на уранодобывающем предприятии разрабатываются и проводятся противопаводковые мероприятия.
"На случай чрезвычайной ситуации имеются необходимые запасы сил и средств. В период паводка ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Тобол и Исеть. Налажено тесное взаимодействие с местными властями и подразделениями МЧС", - подчеркивает компания.
"Я понимаю опасения населения на предмет возможного подтопления производственных площадок АО "Далур". Однако могу ответственно заверить, что этот сценарий полностью исключен. Мы держим ситуацию под контролем, объекты надежно защищены", - сказал Ежуров.
Ранее в Курганской области из-за паводка была объявлена эвакуация сел Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Бугровое и Верхняя Алабуга.
"Далур" ведет добычу урана в Курганской области экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания.