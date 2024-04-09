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Ямальские спасатели направились в Курган для помощи в период паводка - РИА Новости, 09.04.2024
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11:38 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938787122.html
Ямальские спасатели направились в Курган для помощи в период паводка
Ямальские спасатели направились в Курган для помощи в период паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Ямальские спасатели направились в Курган для помощи в период паводка
Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа выехали в Курганскую область для помощи в ликвидации последствий паводка, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:38
2024-04-09T11:38
происшествия
жилье
курганская область
ямал
ноябрьск
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа выехали в Курганскую область для помощи в ликвидации последствий паводка, сообщает правительство региона. "Для оказания помощи при прохождении паводка с Ямала отправили 50 специалистов и пять единиц транспорта из пожарно-спасательной части Ноябрьска. Приблизительная продолжительность маршрута составляет 40 часов и почти 1300 километров. С собой взяли все самое необходимое – лодку, гидрокомбинезоны, сапоги, спасательные жилеты, одежду, индивидуальные рационы питания и медикаменты. Спасатели будут находиться в Курганской области до полного выполнения всех задач", - говорится в сообщении. Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост. К 10.00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Днем во вторник в Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления. Ранее власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
https://ria.ru/20240408/kurganskaya-1938502721.html
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происшествия, жилье, курганская область, ямал, ноябрьск, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Ямал, Ноябрьск, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Ямальские спасатели направились в Курган для помощи в период паводка

Спасатели ЯНАО выехали в Курган для помощи в ликвидации последствий паводка

© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
Паводковая ситуация в городе Курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа выехали в Курганскую область для помощи в ликвидации последствий паводка, сообщает правительство региона.
«
"Для оказания помощи при прохождении паводка с Ямала отправили 50 специалистов и пять единиц транспорта из пожарно-спасательной части Ноябрьска. Приблизительная продолжительность маршрута составляет 40 часов и почти 1300 километров. С собой взяли все самое необходимое – лодку, гидрокомбинезоны, сапоги, спасательные жилеты, одежду, индивидуальные рационы питания и медикаменты. Спасатели будут находиться в Курганской области до полного выполнения всех задач", - говорится в сообщении.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
7 апреля, 12:54
Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
К 10.00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
Днем во вторник в Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления. Ранее власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Курганской области началась эвакуация жителей пяти районов
8 апреля, 10:08
 
ПроисшествияЖильеКурганская областьЯмалНоябрьскВадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
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