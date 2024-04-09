https://ria.ru/20240409/pavodok-1938759493.html

Власти Кургана спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол

Власти Кургана спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол - РИА Новости, 09.04.2024

Власти Кургана спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол

Максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается порядка 1169 сантиметров, в этом случае в зону подтопления попадут четыре села, сообщила глава... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:49

2024-04-09T09:49

2024-04-09T09:50

происшествия

жилье

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

курган

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается порядка 1169 сантиметров, в этом случае в зону подтопления попадут четыре села, сообщила глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова в своем Telegram-канале. "По уточненным прогнозам на 9 апреля Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная ожидаемая величина в реке Тобол в период паводка 2024 года — 1169 сантиметров", - написала Панкратова.По ее словам, при этом уровне в Звериноголовском муниципальном округе в зону подтопления попадают села Прорывное, Озерное, Звериноголовское и Верхняя Алабуга с 416 жителями. По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

тобол (река)

курганская область

курган

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происшествия, жилье, тобол (река), курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске, курган