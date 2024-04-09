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Поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума - РИА Новости, 09.04.2024
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06:54 09.04.2024 (обновлено: 06:59 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742550.html
Поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума
Поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума - РИА Новости, 09.04.2024
Поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:54
2024-04-09T06:59
курганская область
владимир якушев
вадим шумков
происшествия
россия
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума."По предварительным данным, мы ожидаем исторический максимум поднятия воды в реке Тобол. Поэтому все подготовительные мероприятия должны пройти очень оперативно и максимально эффективно. Что касается местных органов - это оповещение в тех населенных пунктах, где мы ожидаем подтопления. Второе - это правильная реакция населения. Потому что, учитывая тот объем воды, который идет сегодня на Курганскую область, надо в максимально короткие сроки эвакуироваться", - приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.Якушев подчеркнул, что в Курганской области идет дополнительная работа по укреплению дамб и наращиванию группировки МЧС. Так, в регион из Иваново направлены самолет Ил-76 МЧС со 120 специалистами и аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска.Как подчеркнул полпред, ситуация прогнозируется достаточно напряженная, поэтому гражданам надо максимально оперативно реагировать на извещения от МЧС.Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/mchs-1938739833.html
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курганская область, владимир якушев, вадим шумков, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курганская область, Владимир Якушев, Вадим Шумков, Происшествия, Россия, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума

Полпред в УрФО: поднятие воды в реке Тобол достигнет исторического максимума

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.
"По предварительным данным, мы ожидаем исторический максимум поднятия воды в реке Тобол. Поэтому все подготовительные мероприятия должны пройти очень оперативно и максимально эффективно. Что касается местных органов - это оповещение в тех населенных пунктах, где мы ожидаем подтопления. Второе - это правильная реакция населения. Потому что, учитывая тот объем воды, который идет сегодня на Курганскую область, надо в максимально короткие сроки эвакуироваться", - приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.
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Якушев подчеркнул, что в Курганской области идет дополнительная работа по укреплению дамб и наращиванию группировки МЧС. Так, в регион из Иваново направлены самолет Ил-76 МЧС со 120 специалистами и аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска.
Как подчеркнул полпред, ситуация прогнозируется достаточно напряженная, поэтому гражданам надо максимально оперативно реагировать на извещения от МЧС.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
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Курганская областьВладимир ЯкушевВадим ШумковПроисшествияРоссияНаводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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