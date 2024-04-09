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Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр - РИА Новости, 09.04.2024
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05:46 09.04.2024 (обновлено: 07:45 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр
Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области вырос со вчерашнего дня более чем на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:46
2024-04-09T07:45
происшествия
курганская область
россия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области вырос со вчерашнего дня более чем на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области", — написал он.Позднее Шумков уточнил, что общий уровень подъема воды в Звериноголовском округе за сутки составил 157 сантиметров.Губернатор отметил, что продолжается эвакуация людей.Ранее Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр

Шумков: уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области вырос со вчерашнего дня более чем на метр, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области", — написал он.
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
1 из 4
© Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
3 из 4
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
4 из 4
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
1 из 4
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
3 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
4 из 4
Позднее Шумков уточнил, что общий уровень подъема воды в Звериноголовском округе за сутки составил 157 сантиметров.
Губернатор отметил, что продолжается эвакуация людей.
Ранее Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Курганской области начали прием документов на помощь пострадавшим
05:15

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
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Вчера, 17:58
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Наводнение в ОрскеПосмотреть
Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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ПроисшествияКурганская областьРоссияВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Наводнения в России — 2024
 
 
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