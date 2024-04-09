https://ria.ru/20240409/pavodki-1938864770.html
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций - РИА Новости, 09.04.2024
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций
Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:53
2024-04-09T15:53
2024-04-09T15:53
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня мы приобрели и поставили вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний",- сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с паводками в стране.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, происшествия, орск, прорыв дамбы в орске
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций
Мурашко: в регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций