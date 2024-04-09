https://ria.ru/20240409/pavodki-1938864770.html

В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций

В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций - РИА Новости, 09.04.2024

В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций

Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:53

2024-04-09T15:53

2024-04-09T15:53

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня мы приобрели и поставили вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний",- сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с паводками в стране.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

россия

орск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, происшествия, орск, прорыв дамбы в орске