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В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций - РИА Новости, 09.04.2024
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15:53 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodki-1938864770.html
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций - РИА Новости, 09.04.2024
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций
Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:53
2024-04-09T15:53
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня мы приобрели и поставили вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний",- сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с паводками в стране.
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россия
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, происшествия, орск, прорыв дамбы в орске
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске
В регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций

Мурашко: в регионы со сложной паводковой ситуацией поставили вакцины от инфекций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний закуплены и поставлены в регионы со сложной паводковой ситуацией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы приобрели и поставили вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний",- сказал Мурашко журналистам, комментируя ситуацию с паводками в стране.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоПроисшествияОрскПрорыв дамбы в Орске
 
 
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