https://ria.ru/20240409/pavodki-1938822251.html

Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов

Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов - РИА Новости, 09.04.2024

Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов

Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:38

2024-04-09T13:38

2024-04-09T13:38

оренбургская область

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

курганская область

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место (в Оренбургскую область) для контроля за проведением работ, уже в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбургская область

россия

курганская область

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Кирилл Волков

оренбургская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), курганская область, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, происшествия