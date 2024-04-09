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Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов - РИА Новости, 09.04.2024
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13:38 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodki-1938822251.html
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов - РИА Новости, 09.04.2024
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов
Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:38
2024-04-09T13:38
оренбургская область
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
курганская область
прорыв дамбы в орске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место (в Оренбургскую область) для контроля за проведением работ, уже в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", - сказал представитель Кремля.
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оренбургская область
россия
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оренбургская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), курганская область, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, происшествия
Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Курганская область, Прорыв дамбы в Орске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков, Происшествия
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов

Песков: Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место (в Оренбургскую область) для контроля за проведением работ, уже в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", - сказал представитель Кремля.
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Оренбургская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Курганская областьПрорыв дамбы в ОрскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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