https://ria.ru/20240409/pavodki-1938822251.html
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов - РИА Новости, 09.04.2024
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов
Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:38
2024-04-09T13:38
2024-04-09T13:38
оренбургская область
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
курганская область
прорыв дамбы в орске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_0:275:3022:1975_1920x0_80_0_0_b1e162eb368bd68f71180a994bea9e0b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снова получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место (в Оренбургскую область) для контроля за проведением работ, уже в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, которое проживает в зонах затопления", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
оренбургская область
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_2a2f59aee23c981cd7e3f333e3028659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), курганская область, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, происшествия
Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Курганская область, Прорыв дамбы в Орске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков, Происшествия
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов
Песков: Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от МЧС и губернаторов