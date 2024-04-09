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Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками - РИА Новости, 09.04.2024
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13:36 09.04.2024 (обновлено: 13:37 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodki-1938821662.html
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками - РИА Новости, 09.04.2024
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:36
2024-04-09T13:37
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с паводками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По итогам сегодняшнего телефонного разговора между президентами Путиным и Токаевым даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию с тем, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями", - рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938786111.html
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россия, казахстан, наводнения в россии — 2024
Россия, Казахстан, Наводнения в России — 2024
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками

Путин и Токаев поручили премьерам синхронизировать работу по борьбе с паводками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПодтопленный мост в Тульской области
Подтопленный мост в Тульской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Подтопленный мост в Тульской области
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с паводками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По итогам сегодняшнего телефонного разговора между президентами Путиным и Токаевым даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию с тем, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями", - рассказал представитель Кремля.
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