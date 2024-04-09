https://ria.ru/20240409/pavodki-1938821662.html

Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками

Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками - РИА Новости, 09.04.2024

Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:36

2024-04-09T13:36

2024-04-09T13:37

россия

казахстан

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с паводками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По итогам сегодняшнего телефонного разговора между президентами Путиным и Токаевым даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию с тем, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями", - рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938786111.html

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Варвара Скокшина

россия, казахстан, наводнения в россии — 2024