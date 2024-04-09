https://ria.ru/20240409/pavodki-1938821662.html
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками - РИА Новости, 09.04.2024
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:36
2024-04-09T13:36
2024-04-09T13:37
россия
казахстан
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поручили по итогам телефонного разговора премьерам двух стран синхронизировать работу по борьбе с паводками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По итогам сегодняшнего телефонного разговора между президентами Путиным и Токаевым даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию с тем, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями", - рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938786111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, наводнения в россии — 2024
Россия, Казахстан, Наводнения в России — 2024
Россия и Казахстан синхронизируют работу по борьбе с паводками
Путин и Токаев поручили премьерам синхронизировать работу по борьбе с паводками