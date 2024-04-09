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В Кремле прокомментировали ситуацию с паводками в России - РИА Новости, 09.04.2024
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12:37 09.04.2024 (обновлено: 13:11 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodki-1938803292.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с паводками в России
В Кремле прокомментировали ситуацию с паводками в России - РИА Новости, 09.04.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с паводками в России
Ситуация с паводками в регионах России остается сложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:37
2024-04-09T13:11
россия
происшествия
дмитрий песков
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводками в регионах России остается сложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация остается сложной", - сказал он журналистам.Также Песков отметил, что спасатели МЧС работают самоотверженно в сложнейших условиях. Сначала была сложная ситуация с эвакуацией, многие люди отказывались уезжать, несмотря на все настоятельные просьбы спасателей. Этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях."Эта работа продолжается, безусловно. Сложные дни еще предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда", - добавил Песков.Песков добавил, что ситуация с паводками остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина."Паводки, конечно же, остаются в центре внимания, в том числе и в центре внимания президента. Он продолжает регулярно получать информацию", - рассказал Песков журналистам.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.На территории Тюменской области с 8 апреля установлен режим чрезвычайной ситуации по паводку, пока обстановка на реках спокойная, но Росгидромет предупредил о возможном большом повышении уровня воды в реках Ишим и Тобол.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
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россия, происшествия, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024
Россия, Происшествия, Дмитрий Песков, Наводнения в России — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с паводками в России

Песков: ситуация с паводками остается сложной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПодтопленный мост в Тульской области
Подтопленный мост в Тульской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Подтопленный мост в Тульской области
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с паводками в регионах России остается сложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация остается сложной", - сказал он журналистам.
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Также Песков отметил, что спасатели МЧС работают самоотверженно в сложнейших условиях. Сначала была сложная ситуация с эвакуацией, многие люди отказывались уезжать, несмотря на все настоятельные просьбы спасателей. Этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях.
"Эта работа продолжается, безусловно. Сложные дни еще предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда", - добавил Песков.
Песков добавил, что ситуация с паводками остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина.
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"Паводки, конечно же, остаются в центре внимания, в том числе и в центре внимания президента. Он продолжает регулярно получать информацию", - рассказал Песков журналистам.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
На территории Тюменской области с 8 апреля установлен режим чрезвычайной ситуации по паводку, пока обстановка на реках спокойная, но Росгидромет предупредил о возможном большом повышении уровня воды в реках Ишим и Тобол.
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