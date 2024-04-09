https://ria.ru/20240409/pavodki-1938799282.html
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку - РИА Новости, 09.04.2024
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:24
2024-04-09T12:24
2024-04-09T12:24
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Наводнения в России — 2024, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах