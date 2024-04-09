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Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку - РИА Новости, 09.04.2024
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12:24 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodki-1938799282.html
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку - РИА Новости, 09.04.2024
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:24
2024-04-09T12:24
наводнения в россии — 2024
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении.
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наводнения в россии — 2024, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Наводнения в России — 2024, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку

Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Паводок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении.
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Наводнения в России — 2024КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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