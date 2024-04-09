https://ria.ru/20240409/pavodki-1938799282.html

Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку

Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку - РИА Новости, 09.04.2024

Путин и Токаев обсудили сложную паводковую обстановку

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:24

2024-04-09T12:24

2024-04-09T12:24

наводнения в россии — 2024

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

наводнения в россии — 2024, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире