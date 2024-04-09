https://ria.ru/20240409/patrushev-1938853653.html
В России выработали рекомендации, как противостоять военным угрозам НАТО
В России выработали рекомендации, как противостоять военным угрозам НАТО - РИА Новости, 09.04.2024
В России выработали рекомендации, как противостоять военным угрозам НАТО
Научный совет при Совбезе РФ выработал рекомендации, как противостоять военным угрозам России от перспективных вооружений стран НАТО, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:26
россия
нато
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Научный совет при Совбезе РФ выработал рекомендации, как противостоять военным угрозам России от перспективных вооружений стран НАТО, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Несколько слов об итогах нашей совместной работы в прошлом году... Были выработаны рекомендации по противодействию военным угрозам Российской Федерации, связанным с развитием странами НАТО автоматизированных систем управления войсками и перспективных видов вооружения", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ."В части оборонно-промышленной тематики рассматривались вопросы, связанные с разработкой и ускоренным внедрением технологий, необходимых для модернизации и создания новых образцов вооружения, военной и специальной техники, востребованных в первую очередь в ходе специальной военной операции", - добавил он.
https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html
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россия, нато, николай патрушев, безопасность
Россия, НАТО, Николай Патрушев, Безопасность
В России выработали рекомендации, как противостоять военным угрозам НАТО
Патрушев: в СБ выработали рекомендации, как противостоять угрозам от оружия НАТО