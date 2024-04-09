В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка
Радикала Парасюка будут заочно судить за нападение на генконсульство России
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиновия Парасюка, обвиняемого по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.
По версии следствия, в марте 2016 года во Львове Парасюк с сыном Владимиром, который был депутатом Верховной Рады VIII созыва, участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко, в ходе которого они вместе с толпой забросали генеральное консульство России во Львове петардами и "файерами". При этом Парасюк-младший незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока флаг России, после чего вынес его толпе, бросил на землю и вместе с другими растоптал и сжег.
Зиновий Парасюк скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием приняты исчерпывающие меры по его розыску и экстрадиции, однако "реальная возможность участия в уголовном деле в настоящее время отсутствует", констатирует прокуратура.
Ранее Владимир Парасюк был заочно признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе в надругательстве над флагом России.
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