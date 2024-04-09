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В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/parasyuk-1938910800.html
В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка
В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка - РИА Новости, 09.04.2024
В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка
Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:59
2024-04-09T17:59
специальная военная операция на украине
россия
львов
владимир парасюк
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиновия Парасюка, обвиняемого по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. По версии следствия, в марте 2016 года во Львове Парасюк с сыном Владимиром, который был депутатом Верховной Рады VIII созыва, участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко, в ходе которого они вместе с толпой забросали генеральное консульство России во Львове петардами и "файерами". При этом Парасюк-младший незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока флаг России, после чего вынес его толпе, бросил на землю и вместе с другими растоптал и сжег. Зиновий Парасюк скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием приняты исчерпывающие меры по его розыску и экстрадиции, однако "реальная возможность участия в уголовном деле в настоящее время отсутствует", констатирует прокуратура. Ранее Владимир Парасюк был заочно признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе в надругательстве над флагом России.
https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937759956.html
https://ria.ru/20240326/sud-1935825706.html
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россия, львов, владимир парасюк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Львов, Владимир Парасюк, В мире, Украина
В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка

Радикала Парасюка будут заочно судить за нападение на генконсульство России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиновия Парасюка, обвиняемого по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.
Дмитрий Корчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
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По версии следствия, в марте 2016 года во Львове Парасюк с сыном Владимиром, который был депутатом Верховной Рады VIII созыва, участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко, в ходе которого они вместе с толпой забросали генеральное консульство России во Львове петардами и "файерами". При этом Парасюк-младший незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока флаг России, после чего вынес его толпе, бросил на землю и вместе с другими растоптал и сжег.
Зиновий Парасюк скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием приняты исчерпывающие меры по его розыску и экстрадиции, однако "реальная возможность участия в уголовном деле в настоящее время отсутствует", констатирует прокуратура.
Ранее Владимир Парасюк был заочно признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе в надругательстве над флагом России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛьвовВладимир ПарасюкВ миреУкраина
 
 
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