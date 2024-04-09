https://ria.ru/20240409/parasyuk-1938910800.html

В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка

В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка - РИА Новости, 09.04.2024

В России будут заочно судить украинского активиста Парасюка

Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:59

2024-04-09T17:59

2024-04-09T17:59

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело о нападении на генеральное консульство России во Львове в 2016 году направлено в суд в Москве, скрывшегося от правосудия обвиняемого будут судить заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиновия Парасюка, обвиняемого по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. По версии следствия, в марте 2016 года во Львове Парасюк с сыном Владимиром, который был депутатом Верховной Рады VIII созыва, участвовал в митинге в поддержку Надежды Савченко, в ходе которого они вместе с толпой забросали генеральное консульство России во Львове петардами и "файерами". При этом Парасюк-младший незаконно проник на территорию консульства, где сорвал с флагштока флаг России, после чего вынес его толпе, бросил на землю и вместе с другими растоптал и сжег. Зиновий Парасюк скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием приняты исчерпывающие меры по его розыску и экстрадиции, однако "реальная возможность участия в уголовном деле в настоящее время отсутствует", констатирует прокуратура. Ранее Владимир Парасюк был заочно признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе в надругательстве над флагом России.

https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937759956.html

https://ria.ru/20240326/sud-1935825706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, львов, владимир парасюк, в мире, украина