https://ria.ru/20240409/otstavka-1938887319.html

Литовский министр, требовавший закрыть русские школы, подал в отставку

Литовский министр, требовавший закрыть русские школы, подал в отставку - РИА Новости, 09.04.2024

Литовский министр, требовавший закрыть русские школы, подал в отставку

Выступавший за закрытие русскоязычных школ министр образования Литвы Гинтаутас Якштас сообщил, что подал прошение об отставке. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:46

2024-04-09T16:46

2024-04-09T16:46

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выступавший за закрытие русскоязычных школ министр образования Литвы Гинтаутас Якштас сообщил, что подал прошение об отставке. Якштас стал вторым за месяц литовским министром, решившим уйти в отставку. В середине марта свой пост покинул министр обороны Арвидас Анушаускас. "Сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - приводит слова Якштаса портал LRT (Литовское радио и телевидение). Причиной такого решения были названы проблемы с реализацией инициативы министерства по введению промежуточных экзаменов в школах. "Если министру кажется, что он уже сделал все, что мог, то, видимо, именно так и надо будет оценивать ситуацию", - сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните журналистам, отвечая на вопрос, примет ли она отставку Якштаса. Шимоните также сообщила, что на днях встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и обсудит отставку министра. В начале января Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова также выступила против такого решения, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что не видит угрозы в русскоязычных школах. Лидер литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила, что Якштас должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений. Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в 2022-2023 учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, в то время как немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет. В сентябре 2022 года сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский язык имеет статус иностранного. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

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https://ria.ru/20240204/liepa-1924786726.html

https://ria.ru/20240108/litva-1920208204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, латвия, россия, ингрида шимоните, арвидас анушаускас, гитанас науседа