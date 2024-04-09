https://ria.ru/20240409/otravlenie-1938918832.html

В Тирасполе женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом

В Тирасполе женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом - РИА Новости, 09.04.2024

В Тирасполе женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом

В Тирасполе состоящая на учете у психиатра и нарколога женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом, сообщил во вторник пресс-центр МВД... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:23

2024-04-09T18:23

2024-04-09T18:23

в мире

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. В Тирасполе состоящая на учете у психиатра и нарколога женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом, сообщил во вторник пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По данным ведомства, молодая пара с маленькой дочерью прогуливались по Екатерининскому парку в столице ПМР. Девочка отлучилась на несколько минут, а когда вернулась в руках, держала булочку, которую успела надкусить. "Внимание родителей насторожил сам факт, что ребёнку без их ведома посторонний человек дал еду. Также внимание привлёк резкий запах ацетона, исходящий от мучного изделия. Внутри были непонятные гранулы синего цвета", - говорится в сообщении. Родители девочки самостоятельно разыскали женщину, которая раздавала детям свои угощения, задержали её и вызвали милицию. Как оказалось, задержанная состоит на учёте у психиатра и нарколога, а также в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель. В пресс-центре МВД уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, сотрудники милиции опрашивают очевидцев, уточняют все обстоятельства произошедшего. Девочка была доставлена в Республиканский центр матери и ребёнка с подозрением на отравление крысиным ядом. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240405/narkotiki-1938063247.html

https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика