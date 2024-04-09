https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938853924.html
США передали Украине оружие, якобы предназначавшееся хуситам
США передали Украине оружие, якобы предназначавшееся хуситам - РИА Новости, 09.04.2024
США передали Украине оружие, якобы предназначавшееся хуситам
США в апреле поставили Украине оружие и боеприпасы, изъятые с судов, на которых их якобы перевозили членам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:19
в мире
сша
украина
йемен
вооруженные силы сша
ансар алла
корпус стражей исламской революции
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858329676_0:127:2001:1252_1920x0_80_0_0_12c0c87cf2c3add796da0ef0b64d196e.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США в апреле поставили Украине оружие и боеприпасы, изъятые с судов, на которых их якобы перевозили членам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситам) от Корпуса стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам... Вооружение передавалось от КСИР хуситам в Йемене", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X. Отмечается, что это оружие было изъято Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами американских партнеров в период с мая 2021 года по февраль 2023 года. Власти США получили право собственности на это вооружение в начале декабря 2023 года посредством иска о конфискации со стороны американского минюста против КСИР.
https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html
сша
украина
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858329676_81:0:1918:1378_1920x0_80_0_0_91e4656af27d2e3cd5096bde38e71914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, йемен, вооруженные силы сша, ансар алла, корпус стражей исламской революции, ак-47
В мире, США, Украина, Йемен, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Корпус стражей исламской революции, АК-47
США передали Украине оружие, якобы предназначавшееся хуситам
CENTCOM: США передали Украине оружие и снаряды, якобы предназначавшееся хуситам