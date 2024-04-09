https://ria.ru/20240409/orsk-1938903031.html

Волонтеры помогают спасать животных из микрорайона Старого города в Орске

Волонтеры помогают спасать животных из микрорайона Старого города в Орске - РИА Новости, 09.04.2024

Волонтеры помогают спасать животных из микрорайона Старого города в Орске

Волонтеры из сообщества "Джули-барс" помогают спасать животных из микрорайона Старого города в оренбургском Орске, их увозят в приют, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:35

2024-04-09T17:35

2024-04-09T17:35

происшествия

орск

новотроицк

урал

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Волонтеры из сообщества "Джули-барс" помогают спасать животных из микрорайона Старого города в оренбургском Орске, их увозят в приют, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня волонтеры вместе со спасателями на транспортере первый раз приехали на площадь имени Кириллова, где находится большое количество собак. "Мы спасаем животных и в приют Новотроицка их везём", - рассказал зооволонтер. По его словам, таких подходов по спасению животных необходимо делать больше. Зооволонтеры отлавливают собак, кормят и поят их, а затем вывозят в приют. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938846694.html

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новотроицк

урал

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Волонтеры помогают спасать домашних животных из затопленных районов Орска Волонтеры помогают спасать домашних животных из затопленных районов Орска 2024-04-09T17:35 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, новотроицк, урал, прорыв дамбы в орске