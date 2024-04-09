https://ria.ru/20240409/orsk-1938820341.html

"Альфа-групп" поможет пострадавшим от прорыва дамбы в Орске

"Альфа-групп" поможет пострадавшим от прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 09.04.2024

"Альфа-групп" поможет пострадавшим от прорыва дамбы в Орске

Компании финансово-промышленного консорциума "Альфа-групп" выделят 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим в Оренбургской области от прорыва дамбы в Орске,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:32

2024-04-09T13:32

2024-04-09T13:32

оренбургская область

орск

урал

альфа-групп

альфа-банк

x5 retail group

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Компании финансово-промышленного консорциума "Альфа-групп" выделят 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим в Оренбургской области от прорыва дамбы в Орске, сообщается в релизе группы. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "Основатели "Альфа-групп" обратились с инициативой к топ-менеджменту компаний, входящих в консорциум, с предложением оказать помощь на сумму в 1 миллиард рублей жителям Оренбургской области, пострадавшим от прорыва дамбы в Орске. Руководство компаний поддержало эту инициативу", - сообщила компания. Пресс-служба также обратила внимание, что в ближайшие дни входящие в группу Альфа-банк и X5 совместно с Росводоканалом утвердят план по увеличению помощи пострадавшим на предложенную основателями "Альфа-группы" сумму. "Для нас – основателей "Альфа-групп" – нет ни малейших сомнений в том, что мы правильно сделали, обратившись с этой инициативой к руководству бизнесов группы именно сейчас, когда происходит стихийное бедствие в одном из ключевых регионов, где работают все наши компании. В такие моменты бизнес должен проявлять особую ответственность", - приводятся в релизе слова главного акционера компаний консорциума Андрея Косогова. Как напомнила пресс-служба, компании группы "Альфа" уже откликнулись на проблемы в регионе. Так, Альфа-банк предоставил пострадавшим жителям Орска кредитные каникулы, X5 помог с продуктовыми наборами и кратно увеличил поставки питьевой воды. Кроме того, местный Водоканал в круглосуточном режиме работает вместе с руководителями региона над решением возникших проблем – в зону ЧС из Омска направлена дополнительная современная автолаборатория, которая анализирует качество воды более чем по 160 показателям.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, орск, урал, альфа-групп, альфа-банк, x5 retail group, прорыв дамбы в орске, происшествия