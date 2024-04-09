https://ria.ru/20240409/orsk-1938765955.html

Мэр предложил санаториям на юге принять детей из Орска

Мэр предложил санаториям на юге принять детей из Орска - РИА Новости, 09.04.2024

Мэр предложил санаториям на юге принять детей из Орска

Мэр Орска Василий Козупица в эфире "Соловьев Live" заявил о возможности предоставления отдыха на юге РФ пострадавшим от паводка детям, если санатории или дома... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:33

2024-04-09T10:33

2024-04-09T10:56

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938632603_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_ba470f97641a1b2178d208677e25f677.jpg

УФА, 9 апр – РИА Новости. Мэр Орска Василий Козупица в эфире "Соловьев Live" заявил о возможности предоставления отдыха на юге РФ пострадавшим от паводка детям, если санатории или дома отдыха откликнутся."Люди сейчас в пунктах временного размещения, они же там не могут жить. Предлагаем людям заселяться на съёмное жилье, и мы будем оплачивать съем жилья, но на время по крайней мере. Сейчас рассматриваем вопросы с санаториями и домами отдыха. Если кто-то откликнулся бы, мы могли бы отправить детей и семьи, чтобы они там реабилитацию прошли", - сказал мэр в эфире "Соловьев Live".Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

орск

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, прорыв дамбы в орске