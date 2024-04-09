https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году

Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году - РИА Новости, 09.04.2024

Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году

Вода в реке Урал в Орске при наводнении в 1957 году поднималась до уровня 988 сантиметров, следует из архивных данных, опубликованных на сайте объединенного... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:07

2024-04-09T10:07

2024-04-09T10:31

урал

орск

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Вода в реке Урал в Орске при наводнении в 1957 году поднималась до уровня 988 сантиметров, следует из архивных данных, опубликованных на сайте объединенного госархива Оренбургской области. Сейчас, по последним данным региональных властей, уровень воды в Урале у Орска к утру снизился с 956 до 928 сантиметров, в Оренбурге - повысился до 897 сантиметров. На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см. "В течение апреля 1957 года специалисты составляли "График уровня рек Чкаловского района". Из него следует, что наивысшего уровня (580 см) река Салмыш у села Буланова достигла 18 апреля. Самый высокий уровень воды наблюдался на Урале у Орска (988 см) 19 апреля. На следующий день пик разлива случился на Самаре у Бузулука (936 см) и Сакмаре у райцентра Сакмара (780 см). У Чкалова 22 апреля Урал дошел до отметки 903 см, а у Илека 24 апреля – 896 см", - следует из газетной публикации областного архива. По ее данным, тогда в Орске было затоплено 11 школ, 9 больниц и поликлиник, 6 детсадов, 3 яслей, 7446 жилых домов, 9 культурных учреждений, 85 магазинов и других торговых объектов. При этом около 900 домов было полностью разрушено, в них проживали 1002 семьи. "Разрушению подверглись связь, линии электроосвещения, радиофикация, значительная часть дорог, трамвайных линий, водопровода и канализации. Общие убытки определены в 90 миллионов рублей. На восстановление городского хозяйства выделено 9 миллионов рублей и на выдачу ссуд населению – 14,9 миллиона рублей", - сообщается в архивной газете. В пресс-службе объединенного госархива Оренбургской области сообщают, что уровень воды в реке Урал 19 апреля 1957 года к вечеру достиг высшей точки, как во время наводнения 1942 года, и составил 9 метров 75 сантиметров. "В результате большого подъема воды оказались затопленными многие районы города, в том числе почти все улицы Старого города. Водная стихия принесла орчанам серьезные трудности. Для вывоза населения из затопляемых зон в Орск прибыло 10 машин-амфибий и около 150 понтонных лодок. Огромную работу выполняли вертолеты: вывозили людей из затопляемой зоны, доставляли продовольствие, снаряжение и питьевую воду. На понтонных лодках работали студенты педагогического института и индустриального техникума, работники милиции и предприятий города", - говорится в сообщении архива. По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1 463 человека, в том числе 240 детей. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://ria.ru/20240406/voda-1938214161.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

урал

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урал, орск, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия