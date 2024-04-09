https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году - РИА Новости, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Вода в реке Урал в Орске при наводнении в 1957 году поднималась до уровня 988 сантиметров, следует из архивных данных, опубликованных на сайте объединенного... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:07
2024-04-09T10:07
2024-04-09T10:31
урал
орск
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768875_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f713c8c28bd1e6af68fd4e3efacfce2c.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. Вода в реке Урал в Орске при наводнении в 1957 году поднималась до уровня 988 сантиметров, следует из архивных данных, опубликованных на сайте объединенного госархива Оренбургской области. Сейчас, по последним данным региональных властей, уровень воды в Урале у Орска к утру снизился с 956 до 928 сантиметров, в Оренбурге - повысился до 897 сантиметров. На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 см до 40 см. "В течение апреля 1957 года специалисты составляли "График уровня рек Чкаловского района". Из него следует, что наивысшего уровня (580 см) река Салмыш у села Буланова достигла 18 апреля. Самый высокий уровень воды наблюдался на Урале у Орска (988 см) 19 апреля. На следующий день пик разлива случился на Самаре у Бузулука (936 см) и Сакмаре у райцентра Сакмара (780 см). У Чкалова 22 апреля Урал дошел до отметки 903 см, а у Илека 24 апреля – 896 см", - следует из газетной публикации областного архива. По ее данным, тогда в Орске было затоплено 11 школ, 9 больниц и поликлиник, 6 детсадов, 3 яслей, 7446 жилых домов, 9 культурных учреждений, 85 магазинов и других торговых объектов. При этом около 900 домов было полностью разрушено, в них проживали 1002 семьи. "Разрушению подверглись связь, линии электроосвещения, радиофикация, значительная часть дорог, трамвайных линий, водопровода и канализации. Общие убытки определены в 90 миллионов рублей. На восстановление городского хозяйства выделено 9 миллионов рублей и на выдачу ссуд населению – 14,9 миллиона рублей", - сообщается в архивной газете. В пресс-службе объединенного госархива Оренбургской области сообщают, что уровень воды в реке Урал 19 апреля 1957 года к вечеру достиг высшей точки, как во время наводнения 1942 года, и составил 9 метров 75 сантиметров. "В результате большого подъема воды оказались затопленными многие районы города, в том числе почти все улицы Старого города. Водная стихия принесла орчанам серьезные трудности. Для вывоза населения из затопляемых зон в Орск прибыло 10 машин-амфибий и около 150 понтонных лодок. Огромную работу выполняли вертолеты: вывозили людей из затопляемой зоны, доставляли продовольствие, снаряжение и питьевую воду. На понтонных лодках работали студенты педагогического института и индустриального техникума, работники милиции и предприятий города", - говорится в сообщении архива. По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1 463 человека, в том числе 240 детей. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
https://ria.ru/20240406/voda-1938214161.html
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
урал
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768875_24:0:999:731_1920x0_80_0_0_8cedb310692f727d39f5ca7e96c9c51b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урал, орск, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Урал, Орск, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
УФА, 9 апр – РИА Новости.
Вода в реке Урал в Орске при наводнении в 1957 году поднималась до уровня 988 сантиметров, следует из архивных данных, опубликованных на сайте
объединенного госархива Оренбургской области.
Сейчас, по последним данным региональных властей, уровень воды в Урале у Орска к утру снизился с 956 до 928 сантиметров, в Оренбурге
- повысился до 897 сантиметров. На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара
от 5 см до 40 см.
"В течение апреля 1957 года специалисты составляли "График уровня рек Чкаловского района". Из него следует, что наивысшего уровня (580 см) река Салмыш у села Буланова достигла 18 апреля. Самый высокий уровень воды наблюдался на Урале у Орска (988 см) 19 апреля. На следующий день пик разлива случился на Самаре у Бузулука
(936 см) и Сакмаре у райцентра Сакмара (780 см). У Чкалова 22 апреля Урал дошел до отметки 903 см, а у Илека 24 апреля – 896 см", - следует из газетной публикации областного архива.
По ее данным, тогда в Орске было затоплено 11 школ, 9 больниц и поликлиник, 6 детсадов, 3 яслей, 7446 жилых домов, 9 культурных учреждений, 85 магазинов и других торговых объектов. При этом около 900 домов было полностью разрушено, в них проживали 1002 семьи.
"Разрушению подверглись связь, линии электроосвещения, радиофикация, значительная часть дорог, трамвайных линий, водопровода и канализации. Общие убытки определены в 90 миллионов рублей. На восстановление городского хозяйства выделено 9 миллионов рублей и на выдачу ссуд населению – 14,9 миллиона рублей", - сообщается в архивной газете.
В пресс-службе объединенного госархива Оренбургской области сообщают, что уровень воды в реке Урал 19 апреля 1957 года к вечеру достиг высшей точки, как во время наводнения 1942 года, и составил 9 метров 75 сантиметров.
«
"В результате большого подъема воды оказались затопленными многие районы города, в том числе почти все улицы Старого города. Водная стихия принесла орчанам серьезные трудности. Для вывоза населения из затопляемых зон в Орск прибыло 10 машин-амфибий и около 150 понтонных лодок. Огромную работу выполняли вертолеты: вывозили людей из затопляемой зоны, доставляли продовольствие, снаряжение и питьевую воду. На понтонных лодках работали студенты педагогического института и индустриального техникума, работники милиции и предприятий города", - говорится в сообщении архива.
По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1 463 человека, в том числе 240 детей.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС
оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков
.