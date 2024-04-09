https://ria.ru/20240409/orsk-1938750212.html

В Орске затоплено 6995 жилых домов

В Орске затоплено 6995 жилых домов - РИА Новости, 09.04.2024

В Орске затоплено 6995 жилых домов

В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками, из них эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей, сообщили в правительстве Оренбургской... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:55

2024-04-09T08:55

2024-04-09T09:07

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками, из них эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей, сообщили в правительстве Оренбургской области."В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей", - говорится в сообщении."В Орске наблюдается снижение уровня воды в реке Урал (-35 см), сейчас уровень составляет 928 см", - говорится в сообщении.Отмечается, что на водоемах Оренбургской области фиксируется как увеличение, так и снижение уровня воды.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал