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Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены - РИА Новости, 09.04.2024
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Паводковая волна дошла до южной части Оренбурга. Вода стоит у жилых комплексов "Дубки" и "Марсово поле", подтоплена набережная. Проводится эвакуация из опасных... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:19
2024-04-09T19:19
2024-04-09T19:30
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Паводковая волна дошла до южной части Оренбурга. Вода стоит у жилых комплексов "Дубки" и "Марсово поле", подтоплена набережная. Проводится эвакуация из опасных районов в поймах рек Урала и Сакмары. К работам привлечено около двухсот спасателей и ста единиц техники. Для жителей развернуты четыре пункта временного размещения. По прогнозу, пик половодья придется на 10 апреля. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы города пострадали от разлива рек.
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россия, происшествия, оренбург, урал (река), половодье, паводки в россии, чс, инфографика, оренбургская область
Инфографика, Россия, Происшествия, Оренбург, Урал (река), Половодье, Паводки в России, ЧС, Оренбургская область