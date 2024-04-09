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Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены

Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены - РИА Новости, 09.04.2024

Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены

Паводковая волна дошла до южной части Оренбурга. Вода стоит у жилых комплексов "Дубки" и "Марсово поле", подтоплена набережная. Проводится эвакуация из опасных... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:30

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Паводковая волна дошла до южной части Оренбурга. Вода стоит у жилых комплексов "Дубки" и "Марсово поле", подтоплена набережная. Проводится эвакуация из опасных районов в поймах рек Урала и Сакмары. К работам привлечено около двухсот спасателей и ста единиц техники. Для жителей развернуты четыре пункта временного размещения. По прогнозу, пик половодья придется на 10 апреля. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы города пострадали от разлива рек.

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