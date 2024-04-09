https://ria.ru/20240409/orenburg-1938821868.html

Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке

Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке - РИА Новости, 09.04.2024

Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке

Река Урал у Оренбурга приближается к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:37

2024-04-09T13:37

2024-04-09T13:50

оренбург

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Река Урал у Оренбурга приближается к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Урал приближается к критической отметке. До нее осталось 24 сантиметра. По информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 14.00 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 сантиметров", - говорится в сообщении.Река Сакмара, по данным мэрии, с 8.00 до 14.00 прибавила 3 сантиметра. Ее уровень составляет 808 сантиметров.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбург

оренбургская область

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Кирилл Волков

оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия