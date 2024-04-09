https://ria.ru/20240409/orenburg-1938821868.html
Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке
Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке - РИА Новости, 09.04.2024
Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке
Река Урал у Оренбурга приближается к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:37
2024-04-09T13:37
2024-04-09T13:50
оренбург
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Река Урал у Оренбурга приближается к критической отметке, до нее осталось 24 сантиметра, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Урал приближается к критической отметке. До нее осталось 24 сантиметра. По информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 14.00 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 906 сантиметров", - говорится в сообщении.Река Сакмара, по данным мэрии, с 8.00 до 14.00 прибавила 3 сантиметра. Ее уровень составляет 808 сантиметров.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Река Урал в районе Оренбурга приближается к критической отметке
Мэрия: до критической отметки реки Урал у Оренбурга осталось 24 сантиметра