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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
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16:49 09.04.2024
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:49
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 15 до 23 часов 10 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Местами в городе пройдет гроза", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать осторожность.
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Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информации Росгидрометцентра, с 15 до 23 часов 10 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Местами в городе пройдет гроза", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей города соблюдать осторожность.
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