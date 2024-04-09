https://ria.ru/20240409/opasnost-1938888785.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.04.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:49

2024-04-09T16:49

2024-04-09T16:49

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 15 до 23 часов 10 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Местами в городе пройдет гроза", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20240408/moskva-1938833273.html

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