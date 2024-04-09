https://ria.ru/20240409/opasnost-1938888785.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:49
2024-04-09T16:49
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_0:155:3366:2048_1920x0_80_0_0_00fec5ace28ea3e80b9b415a9730c796.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 15 до 23 часов 10 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Местами в городе пройдет гроза", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20240408/moskva-1938833273.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746685672_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_b402ff6f28fd5fef89b095ca7540748d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы