https://ria.ru/20240409/opasnost-1938798727.html
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о введении в регионе желтого уровня воздушной опасности и сообщил, что все силы... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:21
2024-04-09T12:21
2024-04-09T12:25
липецкая область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о введении в регионе желтого уровня воздушной опасности и сообщил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, безопасность
Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор сообщил о желтом уровне опасности в Липецкой области