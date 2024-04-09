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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
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12:21 09.04.2024 (обновлено: 12:25 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938798727.html
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о введении в регионе желтого уровня воздушной опасности и сообщил, что все силы... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:21
2024-04-09T12:25
липецкая область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о введении в регионе желтого уровня воздушной опасности и сообщил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
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липецкая область, безопасность
Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Губернатор сообщил о желтом уровне опасности в Липецкой области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Название города в Нижнем парке в Липецке. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале предупредил о введении в регионе желтого уровня воздушной опасности и сообщил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.
"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
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