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Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза - РИА Новости, 09.04.2024
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18:58 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/oon-1938925608.html
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза - РИА Новости, 09.04.2024
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза
Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:58
2024-04-09T18:58
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, говоря о резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявила, что она не имеет обязывающей силы. "Резолюции СБ ООН имеют силу закона, требуется, чтобы все страны-члены исполняли резолюции СБ ООН", - сказал Фрэнсис. Однако он напомнил, что есть ряд резолюций, принятых Советом безопасности, которые не исполняются.
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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза

Председатель Генассамблеи ООН Фрэнсис: резолюции Совбеза имеют силу закона

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, говоря о резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявила, что она не имеет обязывающей силы.
"Резолюции СБ ООН имеют силу закона, требуется, чтобы все страны-члены исполняли резолюции СБ ООН", - сказал Фрэнсис.
Однако он напомнил, что есть ряд резолюций, принятых Советом безопасности, которые не исполняются.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
25 марта, 22:14
 
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