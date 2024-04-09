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Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза - РИА Новости, 09.04.2024
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза
Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:58
2024-04-09T18:58
2024-04-09T18:58
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ООН, 9 апр – РИА Новости. Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, говоря о резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявила, что она не имеет обязывающей силы. "Резолюции СБ ООН имеют силу закона, требуется, чтобы все страны-члены исполняли резолюции СБ ООН", - сказал Фрэнсис. Однако он напомнил, что есть ряд резолюций, принятых Советом безопасности, которые не исполняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза
Председатель Генассамблеи ООН Фрэнсис: резолюции Совбеза имеют силу закона