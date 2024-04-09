https://ria.ru/20240409/oon-1938925608.html

Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза

Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза - РИА Новости, 09.04.2024

Председатель Генассамблеи ООН напомнил об обязательности резолюций Совбеза

Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:58

2024-04-09T18:58

2024-04-09T18:58

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ООН, 9 апр – РИА Новости. Страны обязаны исполнять резолюции СБ ООН – они обладают силой закона, заявил на пресс-конференции председатель сессии Генассамблеи ООН Дэнни Фрэнсис. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, говоря о резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа, заявила, что она не имеет обязывающей силы. "Резолюции СБ ООН имеют силу закона, требуется, чтобы все страны-члены исполняли резолюции СБ ООН", - сказал Фрэнсис. Однако он напомнил, что есть ряд резолюций, принятых Советом безопасности, которые не исполняются.

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон