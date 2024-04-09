https://ria.ru/20240409/ob-1938763137.html

В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби

В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби - РИА Новости, 09.04.2024

В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби

Прокуратура организовала проверку после обнаружения жителями Новосибирска масляного пятна на реке Обь, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:01

2024-04-09T10:01

2024-04-09T10:01

происшествия

обь

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обнаружения жителями Новосибирска масляного пятна на реке Обь, сообщает надзорное ведомство. "Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации в СМИ об обнаружении на реке Обь масляной пленки", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения, достаточности принятых мер к ликвидации последствий загрязнения.

https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html

обь

новосибирск

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, обь, новосибирск