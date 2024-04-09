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В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби
В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби - РИА Новости, 09.04.2024
В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби
Прокуратура организовала проверку после обнаружения жителями Новосибирска масляного пятна на реке Обь, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:01
2024-04-09T10:01
2024-04-09T10:01
происшествия
обь
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обнаружения жителями Новосибирска масляного пятна на реке Обь, сообщает надзорное ведомство. "Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации в СМИ об обнаружении на реке Обь масляной пленки", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения, достаточности принятых мер к ликвидации последствий загрязнения.
https://ria.ru/20240325/barzha-1935750000.html
обь
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происшествия, обь, новосибирск
Происшествия, Обь, Новосибирск
В Новосибирске проверят сообщение об обнаружении масляного пятна на Оби
Прокуратура начала проверку из-за масляного пятна на Оби в Новосибирске