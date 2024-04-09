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В России создали первый "климат-контроль" для орбитальной лаборатории - РИА Новости, 09.04.2024
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Наука
 
09:25 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/nauka-1938754374.html
В России создали первый "климат-контроль" для орбитальной лаборатории
В России создали первый "климат-контроль" для орбитальной лаборатории - РИА Новости, 09.04.2024
В России создали первый "климат-контроль" для орбитальной лаборатории
Ученые Самарского университета имени Королева впервые в мире изготовили и испытали комплекс научной аппаратуры "Сигма-2", который позволяет в полете создавать... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:25
2024-04-09T09:25
наука
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САМАРА, 9 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева впервые в мире изготовили и испытали комплекс научной аппаратуры "Сигма-2", который позволяет в полете создавать комфортный температурный режим для биообъектов в орбитальной лаборатории "Бион-М" №2, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. &quot;Научная аппаратура &quot;Сигма-2&quot; предназначена для проведения комплекса медико-биологических экспериментов с культурами клеток in vitro, а также для микробиологических исследований и изучения влияния факторов космического полета на семена и клеточную ткань растений. Аналогов этой аппаратуры в России и за рубежом нет&quot;, — сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.Летный образец научной аппаратуры уже прошел приемо-сдаточные испытания и был направлен в ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения комплексных испытаний в составе космического аппарата "Бион-М" № 2, добавила Курганская. Во время полета орбитальной лаборатории в отдельных блоках аппаратуры "Сигма-2" в биоконтейнерах будет регулироваться температура, таким образом будут созданы требуемые условия для клеточных культур, микроорганизмов и семян растений. Необходимые условия для биоорганизмов в научной аппаратуре "Сигма-2" создают разработанные в самарском вузе специальные нагреватели особой формы с электрическими спиралями. За температурой внутри блоков будут следить 15 датчиков, задача научной аппаратуры — регулировать не только температуры, но и состав питательной среды для клеточных культур перед полетом, во время выхода на орбиту и после посадки на Землю. "Бион" — серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. Орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
https://ria.ru/20240409/nauka-1938520014.html
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россия, земля, самарский университет, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, космос, общество, самарский государственный университет
Наука, Россия, Земля, Самарский университет, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Космос, Общество, Самарский государственный университет

В России создали первый "климат-контроль" для орбитальной лаборатории

© Depositphotos.com / imaginativeЭкология
Экология - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Depositphotos.com / imaginative
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САМАРА, 9 апр — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева впервые в мире изготовили и испытали комплекс научной аппаратуры "Сигма-2", который позволяет в полете создавать комфортный температурный режим для биообъектов в орбитальной лаборатории "Бион-М" №2, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«

"Научная аппаратура "Сигма-2" предназначена для проведения комплекса медико-биологических экспериментов с культурами клеток in vitro, а также для микробиологических исследований и изучения влияния факторов космического полета на семена и клеточную ткань растений. Аналогов этой аппаратуры в России и за рубежом нет", — сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.

Летный образец научной аппаратуры уже прошел приемо-сдаточные испытания и был направлен в ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения комплексных испытаний в составе космического аппарата "Бион-М" № 2, добавила Курганская. Во время полета орбитальной лаборатории в отдельных блоках аппаратуры "Сигма-2" в биоконтейнерах будет регулироваться температура, таким образом будут созданы требуемые условия для клеточных культур, микроорганизмов и семян растений.
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Необходимые условия для биоорганизмов в научной аппаратуре "Сигма-2" создают разработанные в самарском вузе специальные нагреватели особой формы с электрическими спиралями. За температурой внутри блоков будут следить 15 датчиков, задача научной аппаратуры — регулировать не только температуры, но и состав питательной среды для клеточных культур перед полетом, во время выхода на орбиту и после посадки на Землю.
"Бион" — серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. Орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
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