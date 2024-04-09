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Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе - РИА Новости, 09.04.2024
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Наука
 
02:07 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html
Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе
Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе - РИА Новости, 09.04.2024
Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе
Ученые выявили, что предпосевная обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T02:07
2024-04-09T02:07
наука
россия
наука
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ученые выявили, что предпосевная обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих культур на 30% и 40% соответственно, а также значительно увеличить их устойчивость к засухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ). Так, в ходе эксперимента ученые смоделировали ситуацию засухи на песчаном субстрате и обработали семена различными штаммами бактерий рода Bacillus, чтобы определить наиболее эффективные из них для поддержки зерновых и бобовых культур в неблагоприятных условиях. "Обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих культур на 30% и 40%", - заявили в университете. "Для яровой пшеницы сорта Йолдыз наилучшие результаты показали бактерии Bacillus subtilis KS-55 AU, которые на 46% снизили уровень перекисного окисления липидов - вредного процесса, наносящего серьезный ущерб клеткам растений. Кроме того, эти бактерии повысили уровень пролина - аминокислоты, помогающей растениям выживать в стрессовых условиях - на 148% по сравнению с необработанными семенами. Также на 6% увеличилось содержание фотосинтетических пигментов, отвечающих за поглощение света и производство питательных веществ", - добавили там. Отмечается, что стимулирование защитных механизмов в растениях позволяет им лучше справляться со стрессовыми ситуациями, такими как засуха, атаки патогенов и насекомых-вредителей, что особенно актуально для основных зерносеющих регионов России, где сосредоточено до 80% посевов зерновых и зернобобовых культур и где "за последние 47 лет отмечалось 16 засух, приведших к снижению продуктивности зерновых культур до 30-40%". При этом, помимо повышения всхожести, обработка семян бактериями рода Bacillus способствовала увеличению длины надземной части и корневой системы растений, что свидетельствует об их положительном влиянии на рост и развитие культур. "Для сои сорта Султана наиболее эффективными оказались бактерии Bacillus cereus KS-59 AU, снизившие окисление липидов на 47% и поднявшие уровень пролина на 73%. Штамм Bacillus pumilus KS-61 AU увеличил количество хлорофилла в растениях сои на 141% по сравнению с необработанными семенами", - добавили там. В свою очередь заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин подчеркнул, что бактерии, в отличие от химических средств, не наносят вреда окружающей среде, поддерживая здоровье почвы и укрепляя устойчивость растений к засушливым условиям. "Внедрение экологически чистых технологий открывает новые горизонты для аграрного сектора, обеспечивая не только сохранение и увеличение урожайности внутри страны, но и расширение возможностей для экспорта", - заключил он.
https://ria.ru/20240215/pshenitsa-1927473832.html
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россия, наука
Наука, Россия, Наука
Российские ученые нашли способ повысить устойчивость пшеницы к засухе

Ученые нашли способ с помощью бактерий повысить устойчивость пшеницы к засухе

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пшеница. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ученые выявили, что предпосевная обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих культур на 30% и 40% соответственно, а также значительно увеличить их устойчивость к засухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ).
Так, в ходе эксперимента ученые смоделировали ситуацию засухи на песчаном субстрате и обработали семена различными штаммами бактерий рода Bacillus, чтобы определить наиболее эффективные из них для поддержки зерновых и бобовых культур в неблагоприятных условиях. "Обработка семян яровой пшеницы сорта Йолдыз и сои сорта Султана бактериями рода Bacillus способна повысить всхожесть этих культур на 30% и 40%", - заявили в университете.
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"Для яровой пшеницы сорта Йолдыз наилучшие результаты показали бактерии Bacillus subtilis KS-55 AU, которые на 46% снизили уровень перекисного окисления липидов - вредного процесса, наносящего серьезный ущерб клеткам растений. Кроме того, эти бактерии повысили уровень пролина - аминокислоты, помогающей растениям выживать в стрессовых условиях - на 148% по сравнению с необработанными семенами. Также на 6% увеличилось содержание фотосинтетических пигментов, отвечающих за поглощение света и производство питательных веществ", - добавили там.
Отмечается, что стимулирование защитных механизмов в растениях позволяет им лучше справляться со стрессовыми ситуациями, такими как засуха, атаки патогенов и насекомых-вредителей, что особенно актуально для основных зерносеющих регионов России, где сосредоточено до 80% посевов зерновых и зернобобовых культур и где "за последние 47 лет отмечалось 16 засух, приведших к снижению продуктивности зерновых культур до 30-40%".
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При этом, помимо повышения всхожести, обработка семян бактериями рода Bacillus способствовала увеличению длины надземной части и корневой системы растений, что свидетельствует об их положительном влиянии на рост и развитие культур.
"Для сои сорта Султана наиболее эффективными оказались бактерии Bacillus cereus KS-59 AU, снизившие окисление липидов на 47% и поднявшие уровень пролина на 73%. Штамм Bacillus pumilus KS-61 AU увеличил количество хлорофилла в растениях сои на 141% по сравнению с необработанными семенами", - добавили там.
В свою очередь заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин подчеркнул, что бактерии, в отличие от химических средств, не наносят вреда окружающей среде, поддерживая здоровье почвы и укрепляя устойчивость растений к засушливым условиям. "Внедрение экологически чистых технологий открывает новые горизонты для аграрного сектора, обеспечивая не только сохранение и увеличение урожайности внутри страны, но и расширение возможностей для экспорта", - заключил он.
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