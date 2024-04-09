Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель
Боррель: война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства", - сказа он, выступая на форуме в Брюсселе.
Глава евродипломатии добавил, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.
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