https://ria.ru/20240409/nato-1938778038.html

Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель

Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024

Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель

Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:07

2024-04-09T11:07

2024-04-09T11:35

нато

жозеп боррель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства", - сказа он, выступая на форуме в Брюсселе.Глава евродипломатии добавил, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, жозеп боррель, в мире