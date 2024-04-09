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Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
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11:07 09.04.2024 (обновлено: 11:35 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/nato-1938778038.html
Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель
Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель
Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:07
2024-04-09T11:35
нато
жозеп боррель
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства", - сказа он, выступая на форуме в Брюсселе.Глава евродипломатии добавил, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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нато, жозеп боррель, в мире
НАТО, Жозеп Боррель, В мире
Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель

Боррель: война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства", - сказа он, выступая на форуме в Брюсселе.
Глава евродипломатии добавил, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.
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