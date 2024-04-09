https://ria.ru/20240409/nato-1938734740.html

Недооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО

Недооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО - РИА Новости, 09.04.2024

Недооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО

Североатлантический альянс испытывает ряд внутренних организационных проблем, из-за которых его боеготовность не соответствует громким заявлениям со стороны... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:35

2024-04-09T03:35

2024-04-09T03:35

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс испытывает ряд внутренних организационных проблем, из-за которых его боеготовность не соответствует громким заявлениям со стороны официальных лиц организации, написал обозреватель Times Эдвард Лукас."В командной структуре царит полный бардак <…>. Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело", — заявил он.По мнению журналиста, расчет государств-членов НАТО нанести поражение России в гипотетическом военном конфликте не имеет ничего общего с действительностью. В Европе и США не только недооценивают возможности Москвы, но и переоценивает возможности Запада, добавил он."Такой подход в стиле "давайте сделаем вид" основан на устаревшем, самодовольном мышлении: любая война будет короткой, всего одна-две недели, потому что технологическое превосходство Запада позволит ему нанести сокрушительный удар по России, а страх перед американским ядерным оружием предотвратит ответный удар", — заключил он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240408/nato-1938726501.html

https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html

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россия, нато, европа, сша, в мире