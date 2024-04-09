https://ria.ru/20240409/nabor-1938880912.html

Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!"

Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!" - РИА Новости, 09.04.2024

Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!"

В Подмосковье родители новорожденных получают подарок от губернатора Московской области – коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:46

2024-04-09T16:46

2024-04-09T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье родители новорожденных получают подарок от губернатора Московской области – коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка, теперь в состав подарка входят светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной, сообщает министерство здравоохранения Московской области. Кроме того, в набор входят более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика для мамы и малыша, средства гигиены и другие товары. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что проводится масштабная работа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи. "В регионе реализуется проект "Наша женская консультация", закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома.

https://ria.ru/20240314/zhenskaya-1932981306.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)