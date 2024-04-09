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Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!" - РИА Новости, 09.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:46 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/nabor-1938880912.html
Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!"
Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!" - РИА Новости, 09.04.2024
Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!"
В Подмосковье родители новорожденных получают подарок от губернатора Московской области – коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:46
2024-04-09T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье родители новорожденных получают подарок от губернатора Московской области – коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка, теперь в состав подарка входят светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной, сообщает министерство здравоохранения Московской области. Кроме того, в набор входят более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика для мамы и малыша, средства гигиены и другие товары. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что проводится масштабная работа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи. "В регионе реализуется проект "Наша женская консультация", закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Расширился состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье!"

© iStock.com / MNStudioВещи для новорожденного ребенка
Вещи для новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / MNStudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Подмосковье родители новорожденных получают подарок от губернатора Московской области – коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка, теперь в состав подарка входят светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной, сообщает министерство здравоохранения Московской области.
Кроме того, в набор входят более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика для мамы и малыша, средства гигиены и другие товары.
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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что проводится масштабная работа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи.
«
"В регионе реализуется проект "Наша женская консультация", закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных", - сказал Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.
Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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