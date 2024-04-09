https://ria.ru/20240409/myanma-1938825674.html

Таиланд выразил готовность предоставить убежище беженцам из Мьянмы

Таиланд выразил готовность предоставить убежище беженцам из Мьянмы - РИА Новости, 09.04.2024

Таиланд выразил готовность предоставить убежище беженцам из Мьянмы

Таиланд при необходимости готов предоставить временное убежище 100 тысячам беженцев из Мьянмы, спасающимся от боевых действий, заявил вице-премьер и глава МИД... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:47

2024-04-09T13:47

2024-04-09T13:47

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БАНГКОК, 9 апр – РИА Новости. Таиланд при необходимости готов предоставить временное убежище 100 тысячам беженцев из Мьянмы, спасающимся от боевых действий, заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон. "Сегодня утром премьер-министр собрал совет национальной безопасности по ситуации на границе между Таиландом и Мьянмой, в первую очередь в районе таиландского пограничного города Месот и мьянманского города Мьявади, у которого в последние дни (на мьянманской стороне границы – ред.) шли бои между вооруженными силами Мьянмы и повстанцами. На заседание были приглашены представители МИД и силовых ведомств", - заявил Пхиттханукон во вторник на брифинге для СМИ в Бангкоке. "Руководящие работники всех министерств и ведомств, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности на границе и в приграничной зоне, доложили премьер-министру, что в случае обострения ситуации на мьянманской стороне Таиланд имеет возможность предоставить временное убежище и гуманитарную помощь 100 тысячам беженцев из Мьянмы, спасающимся от боевых действий", - сказал Пхиттханукон. Он добавил, что члены совета, отвечая на вопрос премьера о том, готова ли страна к приёму большего числа граждан Мьянмы, заявили, что Таиланд на временных основаниях может принять и больше 100 тысяч беженцев. "В случае, если количество беженцев сильно превысит эти цифры, нам придется просить помощи у соседних стран, также имеющих общую границу с Мьянмой", - сказал он. Общая граница Таиланда и Мьянмы составляет 2,4 тысячи километров. Также с Мьянмой граничат Лаос, Китай, Индия и Бангладеш. Боестолкновения между вооруженными силами Мьянмы и этническими повстанцами и вооружёнными группами оппозиции происходят в настоящее время во многих районах на границах Мьянмы с этими странами. Эвакуация мьянманских военных из Мьявади через ТаиландВ районе города Мьявади в Каренском штате Мьянмы, граничащем с таиландской западной провинцией Так, "Тройственный союз" мьянманских этнических повстанцев и оппозиции в течение последней недели овладел большей частью района Мьявади и отдельными участками одноименного города, нанеся серьёзный урон армии Мьянмы. Правительство Мьянмы 6 апреля обратилось к МИД Таиланда с просьбой разрешить эвакуацию своих военнослужащих и членов их семей из Мьявади через территорию Таиланда. Разрешение было получено, один эвакуационный рейс из таиландского города Месот был осуществлён в Мьянму, однако последующие рейсы были отменены мьянманской стороной. "Таиланд сохраняет нейтралитет по отношению к внутреннему конфликту в Мьянме. Мы предоставили мьянманской стороне разрешение на эвакуацию военнослужащих через нашу территорию из гуманных соображений", - заявил на брифинге Пхиттханукон. "Однако позже мьянманская сторона отменила эвакуационные авиарейсы в связи с началом переговоров между конфликтующими сторонами", - сообщил он, добавив, что усилия таиландской дипломатии направлены на достижение мира и национального примирения в Мьянме. Пояснение МИД ТаиландаДепартаменте информации МИД Таиланда, отвечая на вопрос аккредитованных в Бангкоке иностранных журналистов о вероятных сроках пребывания мьянманских беженцев на территории Таиланда, заявили, что речь идёт не о предоставлении спасающимся от боев мьянманцам статуса беженцев, а о временном пристанище на возможный период эскалации боевых действий. "На территории Таиланда (в лагерях беженцев – ред.) уже находятся 92 тысячи граждан Мьянмы, которые перешли границу на таиландскую сторону за последние 30 лет в поисках статуса беженцев и (возможностей - ред.) релокации в другие страны. Слова вице-премьера и министра иностранных дел господина Панпри Пхиттханукона о 100 тысячах беженцев не касаются беженцев этой категории", - говорится в пояснении МИД, переданном в аккредитованные в Бангкоке иностранные СМИ. "Речь идёт о предоставлении временного пристанища тем гражданам Мьянмы, которые спасаются от боевых действий и вернутся в свои дома, когда они прекратятся", - пояснил департамент. Премьер Таиланда Сеттха Тхависин, выступая во вторник перед журналистами по результатам прошедшего в этот день еженедельного заседания кабинета министров, заявил, что для Таиланда восстановление мира и стабильности в Мьянме является одной из важнейших задач. "По результатам обсуждения мьянманского вопроса на сегодняшних заседаниях мне нечего добавить к тому, что уже сказал ранее на брифинге министр иностранных дел Таиланда. Хочу лишь подчеркнуть, что мир и стабильность в Мьянме имеют чрезвычайную важность для Таиланда, как с гуманитарной, так и с международно-политической и экономической точек зрения", - сказал он. Гражданский конфликт в МьянмеВооруженный конфликт между правительственными войсками Мьянмы и вооруженной оппозицией, в первую очередь этническими группировками нацменьшинств, с которыми объединились молодёжные и студенческие отряды противников военных властей, возобновился в Мьянме после возвращения к власти в стране военных в 2021 году и смещения выборного гражданского правительства. Большинство вооруженных групп, выступающих против военного правительства, ранее принимали участие в гражданской войне, которая длилась в Мьянме (в прошлом – Бирме) с 1949 по середину 1990-х годов. С 1962 по 2011 год в стране правили военные правительства, ставившие задачу сохранения территориальной целостности и единства страны. В 2011 году в результате выборов, прошедших в соответствии с принятой в 2008 году конституцией, власть перешла к гражданскому правительству. Однако в феврале 2021 года военные обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов ноября 2020 года и снова пришли к власти, использовав конституционный механизм перехода власти к командующему вооруженными силами в чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой нацбезопасности. Государственный административный совет, являющийся военным правительством Мьянмы, планирует провести выборы и передать власть по их результатам гражданскому правительству после того, как в стране будет восстановлен порядок и достигнуто национальное примирение. Западные наблюдатели заявляют, что поражение, которое потерпели мьянманские правительственные войска в районе Мьявади в начале апреля 2024 года, является тяжелейшим поражением военных властей с момента их прихода к власти в 2021 году.

https://ria.ru/20231010/myanma-1901652727.html

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https://ria.ru/20231204/rokhindzha-1913658018.html

https://ria.ru/20240121/indiya-1922569854.html

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в мире, мьянма, таиланд, бангкок, сеттха тхависин, национальная лига за демократию