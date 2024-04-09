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МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2024
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17:45 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/mvf-1938905674.html
МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику
МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2024
МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику
Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:45
2024-04-09T17:45
экономика
цены на нефть
большая двадцатка
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ). "Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации. По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир. "Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.
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экономика, цены на нефть, большая двадцатка, мвф, в мире
Экономика, Цены на нефть, Большая двадцатка, МВФ, В мире
МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику

МВФ: спад развивающихся стран G20 втрое сильнее повлияет на мир, чем в 2000 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир.
"Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.
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ЭкономикаЦены на нефтьБольшая двадцаткаМВФВ мире
 
 
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