МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику
МВФ: спад развивающихся стран G20 втрое сильнее повлияет на мир, чем в 2000 году
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ).
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"Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир.
"Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.
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