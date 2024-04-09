https://ria.ru/20240409/mvf-1938905674.html

МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику

МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2024

МВФ оценил влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику

Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:45

2024-04-09T17:45

2024-04-09T17:45

экономика

цены на нефть

большая двадцатка

мвф

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Снижение производительности в развивающихся странах "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время может в три раза сильнее повлиять на глобальное производство по сравнению с 2000 годом, подчитали в Международном валютном фонде (МВФ). "Наши симуляции с использованием торговой модели множества стран с множеством секторов предполагают, что спад производительности на развивающихся рынках G20 может снизить глобальное производство в три раза сильнее, нежели в 2000 году", - говорится в опубликованном докладе организации. По мнению МВФ, мировая экономика стала в значительной степени зависима от развивающихся экономик участников G20, которые в последние два десятилетия стали гораздо сильнее интегрированы в глобальные рынки и оказывают значительное влияние на остальной мир. "Побочные эффекты для роста от внутренних шоков в странах с развивающимся рынком G20 за последние два десятилетия увеличились и теперь сопоставимы с последствиями от стран с развитыми экономиками", - добавили в организации, отметив, что с начала века развивающиеся страны удвоили свою долю в мировой торговле и прямых иностранных инвестициях.

https://ria.ru/20240212/zoloto-1926769969.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, большая двадцатка, мвф, в мире