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В Москву доставили трех пострадавших при обрушении моста под Смоленском
В Москву доставили трех пострадавших при обрушении моста под Смоленском - РИА Новости, 09.04.2024
В Москву доставили трех пострадавших при обрушении моста под Смоленском
Трех пострадавших при обрушении моста в Смоленской области доставили на лечение в Москву, дорогу пациенты перенесли нормально, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:20
2024-04-09T09:20
2024-04-09T09:20
происшествия
смоленская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
обрушение путепровода в вязьме
смоленск
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Трех пострадавших при обрушении моста в Смоленской области доставили на лечение в Москву, дорогу пациенты перенесли нормально, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "Бригады Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России перевезли 3 пострадавших в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, еще одного пострадавшего эвакуировали специалисты Смоленской областной клинической больницы. Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи", - говорится в сообщении. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они получили множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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происшествия, смоленская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме, смоленск, москва
Происшествия, Смоленская область, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Обрушение путепровода в Вязьме, Смоленск, Москва
В Москву доставили трех пострадавших при обрушении моста под Смоленском
Минздрав: трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставили в Москву