https://ria.ru/20240409/moskva-1938792039.html

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 09.04.2024

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы

Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:54

2024-04-09T11:54

2024-04-09T12:08

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 9 апреля, проведут масштабную промывку Монумента Победы на Поклонной горе. Работы займут около восьми часов, их выполнит бригада из 10 человек с привлечением спецтехники - поливомоечных машин и гидровышки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что промывки столичных памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели. "Особенностями Монумента Победы являются высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой. Специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что Монумент Победы из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники. Бирюков добавил, что всего в рамках месячника по благоустройству в Москве приведут в порядок более 1,1 тысячи памятников. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

https://radiosputnik.ru/20240408/teplosnabzhenie-1938634858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы