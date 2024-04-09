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Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 09.04.2024
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11:54 09.04.2024 (обновлено: 12:08 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/moskva-1938792039.html
Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы
Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 09.04.2024
Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы
Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:54
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 9 апреля, проведут масштабную промывку Монумента Победы на Поклонной горе. Работы займут около восьми часов, их выполнит бригада из 10 человек с привлечением спецтехники - поливомоечных машин и гидровышки", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что промывки столичных памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели. "Особенностями Монумента Победы являются высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой. Специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что Монумент Победы из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники. Бирюков добавил, что всего в рамках месячника по благоустройству в Москве приведут в порядок более 1,1 тысячи памятников. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: Монумент Победы на Поклонной горе в Москве промоют после зимы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы промывает памятник "Георгию Победоносцу" на Поклонной горе в Москве
Сотрудник коммунальной службы промывает памятник Георгию Победоносцу на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства во вторник, 9 апреля, проведут масштабную промывку Монумента Победы на Поклонной горе. Работы займут около восьми часов, их выполнит бригада из 10 человек с привлечением спецтехники - поливомоечных машин и гидровышки", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что промывки столичных памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели.
"Особенностями Монумента Победы являются высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой. Специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что Монумент Победы из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники.
Бирюков добавил, что всего в рамках месячника по благоустройству в Москве приведут в порядок более 1,1 тысячи памятников. Титановые сооружения очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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