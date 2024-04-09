https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

В Госдуме рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

В Госдуме рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуме рассказали, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону

Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:36

2024-04-09T02:36

2024-04-09T02:36

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже простые слова "да" и "подтверждаю", рассказал РИА Новости депутат ГД Антон Немкин. "Сегодня одной из основных целей мошенников, которые звонят вам, являются не только ваши данные, но и запись вашего голоса, содержащего ответ "да". Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово "да" может быть использовано против вас", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что мошенники могут попытаться услышать от жертвы фразу "я подтверждаю" или даже кодовое слово, так как при наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному "да", вырванному из контекста. "А вот если у преступников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, это может дать ему дополнительные возможности добиться своих противоправных целей. Как минимум у них будет возможность одобрить перевод средств с банковской карты. Система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег", - подчеркнул Немкин. Поэтому на незнакомые номера лучше вообще не отвечать, посоветовал парламентарий. "А если вы и отвечаете, то лучше делать это молча и сначала выслушать звонившего, или же использовать фразу "алло", "слушаю вас", а при подозрительном звонке - положить трубку. Перезванивать на такой номер ни в коем случае не следует", - рассказал депутат. По словам Немкина, можно минимизировать риски, связанные с мошенничеством с использованием аудиозаписи голоса. Для этого необходимо подключить смс-оповещение по операциям со счетом. "В случае несанкционированных действий вы сможете быстро связаться с банком и минимизировать потенциальный ущерб", - объяснил депутат. Парламентарий напомнил, что при этом для предотвращения таких рисков уже работает Единая биометрическая система, в которой банки хранят биометрические данные клиентов. При биометрической идентификации используется комбинация голоса, лица и некоторых других параметров. Поэтому только голосовых команд, таких, к примеру, как "да", "нет" или "подтверждаю", недостаточно для совершения банковских операций от имени тех, кто уже передал свои данные в ЕБС, отметил Немкин. "При этом я все же считаю, что самый эффективный способ не допустить кражи денег — это не разговаривать с мошенниками в принципе, а тем более не сообщать им никакой личной информации. Важным помощником также могут стать определители номера, которые уже предлагают многие компании. Советую подключать сразу несколько таких сервисов - тогда вероятность вычислить мошенников будет выше", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html

https://ria.ru/20240408/fsb-1938522128.html

https://ria.ru/20240406/moshenniki-1938173200.html

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