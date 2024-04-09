https://ria.ru/20240409/moldaviya-1938774219.html

Минюст Молдавии: документы о выдаче Шора находятся на стадии рассмотрения

Минюст Молдавии: документы о выдаче Шора находятся на стадии рассмотрения - РИА Новости, 09.04.2024

Минюст Молдавии: документы о выдаче Шора находятся на стадии рассмотрения

Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что документы, переданные молдавской стороной Тель-Авиву для экстрадиции на родину оппозиционного... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:55

2024-04-09T10:55

2024-04-09T10:55

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израиль

тель-авив

илан шор

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что документы, переданные молдавской стороной Тель-Авиву для экстрадиции на родину оппозиционного политика Илана Шора, находятся на финальной стадии рассмотрения израильскими властями. Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В конце лета прокуратура обновила запрос Израилю об экстрадиции Шора. "Недавно мы получили ответ от израильских властей на неоднократный запрос о статусе запроса об экстрадиции. Они сказали, что все еще находятся на стадии рассмотрения некоторых документов, в том числе от адвокатов этого человека, и что они находятся на заключительной стадии рассмотрения, и мы будем проинформированы", - заявила Михайлова-Морару в эфире телеканала Pro TV. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20240215/shor-1927461565.html

https://ria.ru/20240316/shor-1933570846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, израиль, тель-авив, илан шор, владимир плахотнюк, banca de economii