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Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии

Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2024

Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:23

2024-04-09T11:23

2024-04-09T11:32

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

промсвязьбанк

экономика

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч человек - около 20 тысяч пенсионеров и порядка 5 тысяч бюджетников. Она рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для гагаузской автономии. "У нас (в Гагаузии - ред.) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платежной системой "Мир".

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Подписание соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии Видео подписания соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. 2024-04-09T11:23 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, молдавия, евгения гуцул, промсвязьбанк, экономика