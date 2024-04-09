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Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2024
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11:23 09.04.2024 (обновлено: 11:32 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/mir-1938781437.html
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2024
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:23
2024-04-09T11:32
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
промсвязьбанк
экономика
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч человек - около 20 тысяч пенсионеров и порядка 5 тысяч бюджетников. Она рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для гагаузской автономии. "У нас (в Гагаузии - ред.) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платежной системой "Мир".
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Подписание соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии
Видео подписания соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
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гагаузия, молдавия, евгения гуцул, промсвязьбанк, экономика
Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк, Экономика
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии

Гуцул рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч человек - около 20 тысяч пенсионеров и порядка 5 тысяч бюджетников.
Она рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для гагаузской автономии.
"У нас (в Гагаузии - ред.) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платежной системой "Мир".
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ГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулПромсвязьбанкЭкономика
 
 
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