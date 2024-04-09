https://ria.ru/20240409/mir-1938781437.html
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2024
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:23
2024-04-09T11:23
2024-04-09T11:32
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
промсвязьбанк
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938783490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0fc533015e09c529688b1ea3a322dd6.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч человек - около 20 тысяч пенсионеров и порядка 5 тысяч бюджетников. Она рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для гагаузской автономии. "У нас (в Гагаузии - ред.) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платежной системой "Мир".
гагаузия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938783490_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a132c05c59f4cace662b1fd27cda557b.jpg
Подписание соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии
Видео подписания соглашения об использовании карт "Мир" в Гагаузии. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
2024-04-09T11:23
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, евгения гуцул, промсвязьбанк, экономика
Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк, Экономика
Гуцул рассказала о соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии
Гуцул рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для Гагаузии