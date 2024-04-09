https://ria.ru/20240409/mi-8-1938812605.html

Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.04.2024

Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:08

2024-04-09T13:08

2024-04-09T14:29

происшествия

хабаровский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Днем 9 апреля вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении управления.Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), информирует ведомство.

https://ria.ru/20240408/samolety-1938475601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш