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Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.04.2024
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13:08 09.04.2024 (обновлено: 14:29 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/mi-8-1938812605.html
Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае
Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.04.2024
Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае
Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:08
2024-04-09T14:29
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Днем 9 апреля вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении управления.Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), информирует ведомство.
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происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

© Фото : Официальный телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратурыВертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. 9 апреля 2024
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Официальный телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. 9 апреля 2024
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 из-за неисправности вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Днем 9 апреля вертолет Ми-8 в ходе облета территории Охотск-2, расположенной в Хабаровском крае, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении управления.
Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), информирует ведомство.
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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ПроисшествияХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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