Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко
Мурашко сообщил, что медучреждения, попавшие в зону подтопления, эвакуировали
© РИА НовостиЛенинский район Оренбурга
© РИА Новости
Ленинский район Оренбурга. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что все меры, касающиеся медицинской помощи, которые были приняты в Оренбургской области из-за паводка, были выполнены в срок.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
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