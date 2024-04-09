https://ria.ru/20240409/meduchrezhdeniya-1938862956.html

Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко

Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко - РИА Новости, 09.04.2024

Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко

Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:45

2024-04-09T15:45

2024-04-09T16:04

россия

михаил мурашко

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что все меры, касающиеся медицинской помощи, которые были приняты в Оренбургской области из-за паводка, были выполнены в срок.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске