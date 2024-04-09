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Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко - РИА Новости, 09.04.2024
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15:45 09.04.2024 (обновлено: 16:04 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/meduchrezhdeniya-1938862956.html
Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко
Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко - РИА Новости, 09.04.2024
Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко
Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:45
2024-04-09T16:04
россия
михаил мурашко
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что все меры, касающиеся медицинской помощи, которые были приняты в Оренбургской области из-за паводка, были выполнены в срок.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
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россия, михаил мурашко, прорыв дамбы в орске
Россия, Михаил Мурашко, Прорыв дамбы в Орске
Попавшие в зону подтопления медучреждения эвакуировали, сообщил Мурашко

Мурашко сообщил, что медучреждения, попавшие в зону подтопления, эвакуировали

© РИА НовостиЛенинский район Оренбурга
Ленинский район Оренбурга
© РИА Новости
Ленинский район Оренбурга. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Медучреждения РФ, которые попали в зону подтопления, эвакуированы, пациенты переведены на другие клинические базы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы", - сказал Мурашко журналистам.
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Он отметил, что все меры, касающиеся медицинской помощи, которые были приняты в Оренбургской области из-за паводка, были выполнены в срок.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
Наводнение в ОрскеНаводнение в Орске
Инфографика
 
РоссияМихаил МурашкоПрорыв дамбы в Орске
 
 
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