https://ria.ru/20240409/mchs-1938816151.html

Глава МЧС вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Глава МЧС вылетел из Оренбурга в Курганскую область - РИА Новости, 09.04.2024

Глава МЧС вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область, где в соответствии с прогнозом, в зоны подтопления паводковыми водами могут... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:18

2024-04-09T13:18

2024-04-09T13:18

происшествия

курганская область

россия

оренбург

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область, где в соответствии с прогнозом, в зоны подтопления паводковыми водами могут попасть 62 населенных пункта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спецборт МЧС вылетел в Курганскую область, где по прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта, более 4300 домов, более 5000 приусадебных участков, 600 дачных участков с населением свыше 19 тысяч человек в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее министр дал распоряжение своевременно усилить группировку спасателей и оперативно осуществить передислокацию сил и средств в наиболее сложные районы, а также оказать всестороннюю помощь населению на территории Зауралья.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html

курганская область

россия

оренбург

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происшествия, курганская область, россия, оренбург, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске