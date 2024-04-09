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Куренков прибыл в Оренбургскую область

Куренков прибыл в Оренбургскую область - РИА Новости, 09.04.2024

Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, совершит там облет территорий и определит дальнейшие действия по ликвидации последствий... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:33

2024-04-09T07:33

2024-04-09T07:37

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

александр куренков (мчс)

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, совершит там облет территорий и определит дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Самолет МЧС России с главой министерства на борту приземлился в Оренбурге. Александр Куренков совершит облет территорий, заслушает доклады и определит дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии и координации действий сил и средств", - говорится в сообщении.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

россия

оренбург

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оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, александр куренков (мчс), оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024