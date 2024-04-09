https://ria.ru/20240409/mask-1938850769.html

Маск заявил, что бразильским сотрудникам соцсети Х грозят арестами

Маск заявил, что бразильским сотрудникам соцсети Х грозят арестами - РИА Новости, 09.04.2024

Маск заявил, что бразильским сотрудникам соцсети Х грозят арестами

Владелец соцсети Х американский предприниматель Илон Маск заявил в своей соцсети, что на фоне конфликта с властями Бразилии по вопросам цензуры и дезинформации... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:04

2024-04-09T15:04

2024-04-09T15:04

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технологии

бразилия

илон маск

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владелец соцсети Х американский предприниматель Илон Маск заявил в своей соцсети, что на фоне конфликта с властями Бразилии по вопросам цензуры и дезинформации в интернете его бразильским сотрудникам грозят арестами. Ранее Маск предложил уйти в отставку судье верховного суда Бразилии Александру ди Мораешу из-за якобы последовательного нарушения собственной конституции, пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование в отношении Маска после обвинений в адрес судьи. "Им говорят, что их арестуют... Спасите бразильских сотрудников Х!" - написал Маск. Маск также заявил, что предоставит данные о конфликте с бразильскими властям в отношении цензуры и дезинформации в соцсетях после того, как его бразильские сотрудники будут защищены от возможной ответственности. Правительство Бразилии ведет активную борьбу с распространением фейков в социальных сетях. На рассмотрении парламента с прошлого года находится законопроект о борьбе с распространением лживых новостей, который предусматривает введение уголовной ответственности за публикацию дезинформации с помощью ботов. Он обязует компании, предоставляющие цифровые услуги, иметь физического представителя в стране, вводит для них ответственность за продвижение фейков, созданных третьими лицами, требует введения прозрачных правил модерации контента, вводит для поисковиков плату за использование журналистских материалов. В поддержку принятия законопроекта активно выступают традиционные бразильские СМИ, их оппонентами являются интернет-компании, отрицающие наличие собственных интересов.

https://ria.ru/20240408/sotsseti-1938716427.html

https://ria.ru/20231003/mask-1900166179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, бразилия, илон маск