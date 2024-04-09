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Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США - РИА Новости, 09.04.2024
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09:23 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США
Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США - РИА Новости, 09.04.2024
Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети назвал вопросом времени теракт такого же масштаба, что и атака на башни-близнецы всемирного торгового центра в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:23
2024-04-09T09:23
в мире
технологии
сша
нью-йорк (город)
илон маск
вивек рамасвами
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети назвал вопросом времени теракт такого же масштаба, что и атака на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года, на фоне наплыва мигрантов в США. В соцсети X бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что США откроют путь к "еще одной трагедии масштаба атаки 11 сентября", если кризис на южной границе страны не будет решен. По его словам, даже если лишь у 0,1% нелегальных мигрантов есть враждебные намерения, речь идет о десятках тысяч потенциальных злоумышленников. "Лишь вопрос времени", - написал Маск в комментариях к сообщению Рамасвами. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, власти фиксируют рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
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в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), илон маск, вивек рамасвами, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Нью-Йорк (город), Илон Маск, Вивек Рамасвами, Джо Байден, Министерство обороны США
Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США

Маск назвал новый теракт в США масштаба атаки 9/11 вопросом времени

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети назвал вопросом времени теракт такого же масштаба, что и атака на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года, на фоне наплыва мигрантов в США.
В соцсети X бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что США откроют путь к "еще одной трагедии масштаба атаки 11 сентября", если кризис на южной границе страны не будет решен. По его словам, даже если лишь у 0,1% нелегальных мигрантов есть враждебные намерения, речь идет о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.
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"Лишь вопрос времени", - написал Маск в комментариях к сообщению Рамасвами.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, власти фиксируют рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
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В миреТехнологииСШАНью-Йорк (город)Илон МаскВивек РамасвамиДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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