https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938934989.html

МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге

МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге - РИА Новости, 09.04.2024

МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге

МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:32

2024-04-09T19:32

2024-04-09T19:32

происшествия

орск

россия

оренбург

ирина волк

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. "Граждан, обладающих информацией о фактах мародерства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населенных пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обращении сотрудники МВД России оперативно примут все необходимые меры.Ранее сообщалось о том, что полиция возбудила уголовное дело против мародера, который похитил стройматериалы из строящегося дома в зоне паводка в Оренбурге. Также мэр Орска Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

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происшествия, орск, россия, оренбург, ирина волк, наводнения в россии — 2024