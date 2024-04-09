Рейтинг@Mail.ru
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938934989.html
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге - РИА Новости, 09.04.2024
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге
МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:32
2024-04-09T19:32
происшествия
орск
россия
оренбург
ирина волк
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7b78a8885eb01000837fbda31dd91fd4.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. "Граждан, обладающих информацией о фактах мародерства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населенных пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обращении сотрудники МВД России оперативно примут все необходимые меры.Ранее сообщалось о том, что полиция возбудила уголовное дело против мародера, который похитил стройматериалы из строящегося дома в зоне паводка в Оренбурге. Также мэр Орска Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
орск
россия
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_234:0:1639:1054_1920x0_80_0_0_b205373e0cbb35cde4ce1d6e7e0c202a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, россия, оренбург, ирина волк, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Россия, Оренбург, Ирина Волк, Наводнения в России — 2024
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге

МВД призвало сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях Оренбурга

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
«
"Граждан, обладающих информацией о фактах мародерства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населенных пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обращении сотрудники МВД России оперативно примут все необходимые меры.
Ранее сообщалось о том, что полиция возбудила уголовное дело против мародера, который похитил стройматериалы из строящегося дома в зоне паводка в Оренбурге. Также мэр Орска Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства.
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
8 апреля, 11:05
 
ПроисшествияОрскРоссияОренбургИрина ВолкНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала