https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938934989.html
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге - РИА Новости, 09.04.2024
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге
МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:32
2024-04-09T19:32
2024-04-09T19:32
происшествия
орск
россия
оренбург
ирина волк
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7b78a8885eb01000837fbda31dd91fd4.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях, сообщает представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. "Граждан, обладающих информацией о фактах мародерства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населенных пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обращении сотрудники МВД России оперативно примут все необходимые меры.Ранее сообщалось о том, что полиция возбудила уголовное дело против мародера, который похитил стройматериалы из строящегося дома в зоне паводка в Оренбурге. Также мэр Орска Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
орск
россия
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938932331_234:0:1639:1054_1920x0_80_0_0_b205373e0cbb35cde4ce1d6e7e0c202a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, россия, оренбург, ирина волк, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Россия, Оренбург, Ирина Волк, Наводнения в России — 2024
МВД призвало сообщать о случаях мародерства в Оренбурге
МВД призвало сообщать о случаях мародерства на затопленных территориях Оренбурга