Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома
Житель Орска: не хочется уезжать из затопленного дома из-за мародерства
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося мародерства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр города Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для того, чтобы избежать мародерства.
Орчанин рассказал, что его подтопленный дом находится в 1-1,5 километрах от площади Кириллова.
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"Залило дом водой, первый этаж полностью, под воду ушли две машины", - добавил местный житель.
По его словам, не получается уехать из-за участившегося мародерства.
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"Говорят, здесь мародеры", - рассказал орчанин.
Он также сообщил, что сразу же отправили сына в микрорайон Новый город, а с женой остался в Старом городе.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
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