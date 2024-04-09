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Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома - РИА Новости, 09.04.2024
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18:53 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938924226.html
Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома
Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома - РИА Новости, 09.04.2024
Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома
Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:53
2024-04-09T18:53
происшествия
орск
кириллов
урал
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося мародерства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для того, чтобы избежать мародерства. Орчанин рассказал, что его подтопленный дом находится в 1-1,5 километрах от площади Кириллова. "Залило дом водой, первый этаж полностью, под воду ушли две машины", - добавил местный житель. По его словам, не получается уехать из-за участившегося мародерства. "Говорят, здесь мародеры", - рассказал орчанин. Он также сообщил, что сразу же отправили сына в микрорайон Новый город, а с женой остался в Старом городе. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html
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происшествия, орск, кириллов, урал, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Кириллов, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома

Житель Орска: не хочется уезжать из затопленного дома из-за мародерства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося мародерства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр города Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для того, чтобы избежать мародерства.
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Орчанин рассказал, что его подтопленный дом находится в 1-1,5 километрах от площади Кириллова.
«
"Залило дом водой, первый этаж полностью, под воду ушли две машины", - добавил местный житель.
По его словам, не получается уехать из-за участившегося мародерства.
«
"Говорят, здесь мародеры", - рассказал орчанин.
Он также сообщил, что сразу же отправили сына в микрорайон Новый город, а с женой остался в Старом городе.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
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ПроисшествияОрскКирилловУралПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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