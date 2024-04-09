https://ria.ru/20240409/maroderstvo-1938924226.html

Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома

Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома - РИА Новости, 09.04.2024

Житель Оренбуржья рассказал, почему не хочет уезжать из затопленного дома

Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:53

2024-04-09T18:53

2024-04-09T18:53

происшествия

орск

кириллов

урал

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Местный житель микрорайона Старый город в Орске Оренбургской области рассказал, что не хочет уезжать из своего затопленного дома из-за участившегося мародерства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для того, чтобы избежать мародерства. Орчанин рассказал, что его подтопленный дом находится в 1-1,5 километрах от площади Кириллова. "Залило дом водой, первый этаж полностью, под воду ушли две машины", - добавил местный житель. По его словам, не получается уехать из-за участившегося мародерства. "Говорят, здесь мародеры", - рассказал орчанин. Он также сообщил, что сразу же отправили сына в микрорайон Новый город, а с женой остался в Старом городе. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html

орск

кириллов

урал

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происшествия, орск, кириллов, урал, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024