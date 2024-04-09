https://ria.ru/20240409/makfa-1938763465.html

Юревич и Белоусов все еще бенефициары "Макфы", заявил прокурор

Юревич и Белоусов все еще бенефициары "Макфы", заявил прокурор - РИА Новости, 09.04.2024

Юревич и Белоусов все еще бенефициары "Макфы", заявил прокурор

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов по-прежнему являются бенефициарами "Макфы" и связанных с нею компаний,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:03

2024-04-09T10:03

2024-04-09T10:03

челябинская область

челябинск

михаил юревич

вадим белоусов

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генеральная прокуратура рф

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов по-прежнему являются бенефициарами "Макфы" и связанных с нею компаний, заявил представитель Генпрокуратуры на предварительном заседании по иску о взыскании имущества. "Из материалов дела следует, что все эти компании изначально основывались и принадлежали именно Юревичу Михаилу, а в дальнейшем уже с целью обхода законодательных ограничений в виде коррупционных запретов права на компании переводились уже в отношении иных лиц", - сказал прокурор в Центральном районном суде Челябинска. Представитель истца подчеркнул, что материалы дела подтверждают хронологию учреждения и дальнейший переход прав в отношении компаний и доказывают их принадлежность ответчикам - Юревичу и Белоусову. "Имущество, о взыскании которого заявлено прокурором, принадлежит им, управлялось ими и конечными бенефициарами имущества являются они", - добавил истец. В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе находящиеся в международном розыске основатель "Макфы" Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Сумма иска составляет порядка 46 миллиардов рублей, сообщал РИА Новости адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240329/isk-1936511825.html

https://ria.ru/20240329/makfa-1936533644.html

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челябинская область, челябинск, михаил юревич, вадим белоусов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия